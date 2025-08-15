Alerta alimentaria por listeria en lote de salmón ahumado: "Se presenta con mayor riesgo en los grupos más vulnerables"

15 ag. 2025 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, se conoció que el Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta alimentaria por Listeria monocytogenes en un lote de salmón ahumado en caliente de la marca Cuisine & Co, por lo que se ordenó el retiro del mercado de todos los ejemplares afectados.

Además, la cartera hizo un llamado a que los ciudadanos, en caso de tener el producto en sus hogares, para que no lo consuman.

Este es el lote en que se detectó listeria

De acuerdo al Minsal, el alimento en el que se detectó la listeria es el salmón ahumado en caliente marca Cuisine & Co formato 200g, lote 2VQ2512135D, elaborado por empresa Comercial y Pesquera South Wind S.A.

La alerta, además, aplica para todas las fechas de vencimiento del producto. Ahora, si un ciudadano consumió el producto y presentó sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarra o fiebre), el Minsal recomendó asistir a un centro de salud.

¿Qué es la listeria?

La Listeria monocytogenes, es un microorganismo presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos.

La enfermedad es caracterizada generalmente por tener una baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva y se presenta con mayor riesgo en los grupos más vulnerables, quienes desarrollan con más frecuencia la forma invasiva de esta enfermedad:

Gestantes.

Recién Nacidos.

Pacientes con Enfermedades Crónicas e Inmunodeprimidos (Pacientes Con Cáncer, Trasplantes de Órganos, Hemodiálisis o VIH).

Adultos Mayores.

Las manifestaciones iniciales de la listeria "pueden parecerse a un cuadro febril leve y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves", indicó el Minsal.