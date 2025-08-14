Minsal emite alerta alimentaria por listeria en lote de salmón ahumado

14 ag. 2025 - 22:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud emitió, este viernes, una Alerta Alimentaria por Listeria monocytogenes en un lote de salmón ahumado en caliente de la marca Cuisine & Co y ordenó el retiro del mercado de todos los ejemplares involucrados.

La presencia de listeria en dicho lote fue detectada tras analizar muestras del producto que fueron tomadas en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos en la región de Biobío.

¿Cuál es el lote en el que se detectó listeria?

El Minsal informó que el alimento en el que se detectó listeria corresponde al salmón ahumado en caliente marca Cuisine & Co formato 200g, lote 2VQ2512135D, elaborado por empresa Comercial y Pesquera South Wind S.A. La alerta, además, aplica para todas las fechas de vencimiento del producto.

Debido al hallazgo, la autoridad sanitaria ha realizado, entre otras, las siguientes acciones:

Instrucción de retiro del producto en el comercio identificado.

Notificación de muestra no conforme al elaborador e inicio de sumario sanitario.

Inspección en la elaboración y evaluación de la fábrica.

Exigencia de realización de vacío sanitario, limpieza y sanitización del área y equipos.

Prohibición de funcionamiento en la línea de producción de la planta.

Asimismo, indicaron que "se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlos".

En caso de haber ingerido dicho salmón del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

¿Qué es la listeria?

La Listeria monocytogenes, es un microorganismo presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos.

La enfermedad es caracterizada generalmente por tener una baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva y se presenta con mayor riesgo en los grupos más vulnerables, quienes desarrollan con más frecuencia la forma invasiva de esta enfermedad:

Gestantes.

Recién Nacidos.

Pacientes con Enfermedades Crónicas e Inmunodeprimidos (Pacientes Con Cáncer, Trasplantes de Órganos, Hemodiálisis o VIH).

Adultos Mayores.

Las manifestaciones iniciales de la listeria "pueden parecerse a un cuadro febril leve y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves", indicó el Minsal.