¿Qué es el fluoruro de estaño? El componente que causó el retiro de pasta dental por riesgo de lesiones

12 ag. 2025 - 19:25 hrs.

Llagas, ardor, inflamación, entumecimiento o sensibilidad extrema son algunos de los efectos adversos que podría provocar el fluoruro de estaño, un ingrediente presente en diversas pastas dentales disponibles en el mercado chileno y mundial.

Este compuesto, promocionado durante décadas como un aliado eficaz en la prevención de caries y enfermedades de las encías, hoy está en el centro de una polémica sanitaria internacional. Autoridades de distintos países han emitido alertas ante posibles reacciones adversas, incluso en Chile el Instituto de Salud Pública (ISP) informó el retiro de una conocida pasta de dientes de manera preventiva.

¿Qué es el fluoruro de estaño?

El fluoruro de estaño es un compuesto químico que combina las propiedades del flúor con las del estaño, creando un agente terapéutico ampliamente utilizado en la odontología moderna. A diferencia del fluoruro de sodio (otro compuesto común en pastas dentales), el fluoruro de estaño no solo fortalece el esmalte dental, sino que también posee propiedades antibacterianas.



"El fluoruro de estaño es un agente que ayuda a combatir la placa bacteriana y a fortalecer el esmalte. Su uso en odontología se remonta a varias décadas", explica la Dra. Daniela Hernández, odontóloga de Clínica INDISA. "Sin embargo, puede tener graves efectos adversos si es que se tiene alta sensibilidad bucal", agrega.



La especialista aclara también que "el fluoruro de estaño es generalmente seguro cuando se usa según las indicaciones y en las concentraciones reguladas por las autoridades sanitarias. Los efectos adversos reportados suelen ser leves y transitorios, afectando principalmente a personas con sensibilidad particular a este compuesto".

Beneficios y posibles riesgos del fluoruro de estaño

Los expertos coinciden en que los beneficios del fluoruro de estaño en la prevención de caries y enfermedades de las encías están bien documentados, aunque pueden traer potenciales riesgos a ciertas personas.

Beneficios

Fortalece el esmalte dental contra las caries.

Posee propiedades antibacterianas que combaten la placa dental.

Ayuda a reducir la sensibilidad dental.

Previene la gingivitis y problemas de encías.

Riesgos potenciales

Puede causar irritación en la mucosa oral.

Se han reportado casos de aftas y lesiones bucales.

Algunas personas experimentan ardor, inflamación y descamación de la mucosa oral.

Alteración temporal del gusto.

Recomendaciones para consumidores

"Es importante revisar que la pasta dental esté reconocida por el ISP, además de identificar sus ingredientes activos en la etiqueta. El fluoruro de estaño suele aparecer como 'stannous fluoride' en la lista de componentes", aconseja la odontóloga Daniela Hernández. En caso de que este componente sí este en tu pasta dental, ella recomienda:

Observa tu reacción; si experimentas irritación, ardor persistente o aftas recurrentes, debes cambiar la pasta dental inmediatamente.

si experimentas irritación, ardor persistente o aftas recurrentes, debes cambiar la pasta dental inmediatamente. Si tienes condiciones como sensibilidad dental o problemas de encías debes consultar a un odontólogo antes de iniciar cualquier tratamiento con fluoruro de estaño.

debes consultar a un odontólogo antes de iniciar cualquier tratamiento con fluoruro de estaño. Si decides evitar el fluoruro de estaño, busca alternativas con fluoruro de sodio o monofluorofosfato , que también protegen contra las caries.

, que también protegen contra las caries. Sigue una higiene bucal completa y recuerda que el cepillado, el uso de hilo dental y las visitas regulares al odontólogo son esenciales para mantener la salud bucal.

y recuerda que el cepillado, el uso de hilo dental y las visitas regulares al odontólogo son esenciales para mantener la salud bucal. En caso de niños, debes verificar que la pasta que estén usando sea acorde a su edad, dado que la cantidad de fluoruro de estaño dependerá de la etapa en la que se encuentren.

"Es fundamental mantener la perspectiva: el fluoruro en general sigue siendo uno de los avances más importantes en la prevención de enfermedades dentales y en general no hay contraindicaciones, a excepción de quienes presenten efectos adversos", concluye la odontóloga Daniela Hernández.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

