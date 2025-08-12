ISP advierte sobre posibles "eventos adversos graves" por uso de alisantes de cabello con ácido glioxílico

12 ag. 2025 - 15:49 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió el lunes una advertencia sobre posibles “eventos adversos graves” vinculados al uso de algunos alisantes capilares que contienen ácido glioxílico. Según reportes internacionales, este ingrediente podría provocar daños en los riñones.

El ácido glioxílico surgió como reemplazo del formaldehído —clasificado por la OMS como sustancia cancerígena—, utilizado durante años en tratamientos de alisado semipermanente. El formol podía causar irritación ocular, nasal y de garganta, tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, mareos, sensibilización cutánea e incluso cáncer nasofaríngeo o leucemia.

Puede causar insuficiencia renal

Aunque el ácido glioxílico está autorizado en la Unión Europea, en 2024 la Agencia Francesa de Seguridad y Salud Alimentaria, Medioambiental y Profesional (ANSES) emitió una alerta tras detectar cuatro casos de insuficiencia renal aguda asociados a su uso.

Los síntomas aparecieron pocas horas después de aplicar el alisante: dolor de cabeza, dolor abdominal o lumbar, malestar general, mareos, náuseas, vómitos y sed excesiva.

Según el ISP, la sustancia puede absorberse a través del cuero cabelludo y llegar al torrente sanguíneo. Una vez en el organismo, podría transformarse en ácido oxálico, lo que favorecería la formación de cristales de oxalato de calcio en los riñones, provocando nefropatía aguda.

La ANSES inició una consulta internacional para evaluar la seguridad del ácido glioxílico y determinar si es necesario establecer restricciones o condiciones de uso, mientras que el ISP revisó los reportes de reacciones adversas a cosméticos recibidos desde 2020 y no ha detectado casos de daño renal ni otros eventos adversos relacionados con alisantes capilares que contengan este ingrediente.

Recomendaciones del ISP

Realizar este procedimiento idealmente con un profesional o persona calificada ; en el caso de realizarlo usted mismo, es fundamental leer las instrucciones de uso y advertencias en el rotulado del producto, y seguirlas estrictamente.

; en el caso de realizarlo usted mismo, es fundamental leer las instrucciones de uso y advertencias en el rotulado del producto, y seguirlas estrictamente. En caso de someterse a un alisado capilar, se debe aplicar el producto solo sobre el cabello , evitando en todo momento el contacto con el cuero cabelludo.

, evitando en todo momento el contacto con el cuero cabelludo. No someterse a tratamientos de alisado capilar de manera frecuente ; se sugiere no más de 2 alisados al año

; se sugiere no más de 2 alisados al año No utilizar productos alisantes sin etiqueta o que estén contenidos en envases diferentes al original.

o que estén contenidos en envases diferentes al original. Evite adquirir productos en el comercio informal ; estos pueden contener formaldehído, ingrediente prohibido como agente alisador por sus graves peligros para la salud.

; estos pueden contener formaldehído, ingrediente prohibido como agente alisador por sus graves peligros para la salud. Suspender el uso del producto si presenta síntomas como ardor, picazón o dificultad para respirar o cualquier otro síntoma inesperado. En caso necesario, acuda al médico.

como ardor, picazón o dificultad para respirar o cualquier otro síntoma inesperado. En caso necesario, acuda al médico. Utilice productos con autorización sanitaria, identificados por su número de registro ISP, en su rótulo. Esta información puede ser verificada en el portal de productos autorizados del ISP.

