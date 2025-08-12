Por tener bacteria que provocaría grave infección: Retiran del mercado lotes de jabones en Estados Unidos

12 ag. 2025 - 11:50 hrs.

Por paradójico que suene, varios lotes de jabones debieron ser retirados del mercado en Estados Unidos, no solo por no cumplir su principal labor de limpiar, sino por presentar una bacteria dañina que puede generar infecciones graves y hasta potencialmente mortales.

Se trata de la bacteria Burkholderia cepacia presente en algunos de los productos fabricados por la empresa DermaRite, compañía que retiró voluntariamente estos productos.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), quienes están más expuestos a sufrir las consecuencias de la bacteria son personas con sistemas inmunológicos debilitados o en quienes las atienden, como es el caso de profesionales de la salud o familiares de estos.

Distinta suerte es la que correrían las personas sanas. En estos casos, el riesgo es principalmente infecciones locales si tienen heridas o cortes a la hora de usar el jabón contaminado.

¿Qué tan peligrosa es la bacteria presente en estos jabones?

Según lo que consigna el medio Univision, la Burkholderia cepacia es un grupo de bacterias que, aunque generalmente no afectan a personas sanas, pueden representar un riesgo importante para quienes tienen el sistema inmunológico comprometido, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística u otras condiciones de salud.

En estas personas, la bacteria puede diseminarse a través del torrente sanguíneo y provocar sepsis, una respuesta inflamatoria grave que puede ser, potencialmente, mortal.

El retiro de los productos del mercado se realizó de manera preventiva y afecta la distribución nacional en Estados Unidos y Puerto Rico, aunque la FDA no especificó en qué comercios fueron transados.

En ese sentido, DermaRite recomienda que cualquier persona que tenga uno de los productos retirados, deje de usarlos de manera inmediata y los devuelva al lugar de compra para el reembolso correspondiente.

