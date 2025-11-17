Trump elimina la moneda de un centavo y estrella de "El Precio de la Historia" anticipa su millonario valor

17 nov. 2025 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

Rick Harrison, conductor del programa “El Precio de la Historia”, explicó el valor que podría alcanzar el centavo estadounidense después de que el presidente Donald Trump ordenara poner fin a la producción de esta icónica moneda.

Las autoridades de Estados Unidos acuñaron el pasado miércoles en Filadelfia el último centavo de dólar, marcando el fin de 232 años de fabricación continua. Esta decisión responde a la necesidad de ajustar el presupuesto de producción de la Casa de la Moneda estadounidense.

¿Cuánto se pagará por la moneda de un centavo?

Durante una aparición en el programa “The Sunday Briefing” de Fox News, Harrison conversó con el conductor Peter Doocy y reveló las cifras que podrían recibir los ciudadanos que vendan sus monedas de centavo.

Cuando fue consultado sobre el monto que puede recibir alguien que venda en una tienda de empeños uno de los últimos centavos fabricados, Harrison aterrizó las expectativas: “La gente está hablando de cifras millonarias. No creo que llegue a tanto”, advirtió.

De acuerdo a Harrison, estas monedas probablemente “se venderán por unos 200 mil dólares cada una” (cerca de 184 millones de pesos chilenos), lo que de todas formas es un monto bastante alto.

Aunque los coleccionistas de monedas se muestran muy interesados, el empresario señaló que “existen otras monedas en circulación que valen un millón de dólares y resultan mucho más atractivas para los inversionistas”.

Moneda de un centavo / AFP

¿La próxima moneda en desaparecer?

Según Rick Harrison, existe una alta probabilidad de que la próxima moneda en desaparecer sea la de 5 centavos (níquel). El motivo es económico: “Pagamos como nueve o diez centavos por fabricarla”, explicó.

“Así que, cuando el gobierno imprime mucho dinero, las denominaciones más pequeñas son las primeras en desaparecer”, concluyó Harrison.

Un comunicado de la Casa de la Moneda de Estados Unidos aclara que aunque la producción circulante del centavo ha finalizado, la moneda “sigue siendo moneda de curso legal”.

Se estima que existen 300.000 millones de centavos en circulación, una cantidad que “supera con creces la necesaria para el comercio”, según las autoridades estadounidenses.

