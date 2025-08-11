Es fácil de realizar en Chile: La práctica japonesa que ayuda a bajar el estrés y mejorar la concentración

11 ag. 2025 - 16:55 hrs.

Una tradicional práctica japonesa ha adquirido popularidad en varios países del mundo por su gran capacidad para mejorar el estado físico y mental, además de proteger el cuerpo contra enfermedades infecciosas.

Se trata del denominado baño de bosque, que también habría sido muy utilizado por varios pueblos originarios en Chile. De hecho, dadas las condiciones geográficas del país, realizar esta práctica es muy factible en territorio nacional.

¿Qué es el baño de bosque?

El baño de bosque es una práctica japonesa que tiene como propósito mejorar la salud a través de una intensa conexión con la naturaleza, en especial con los bosques, según una publicación de chile.travel.

En Chile, esta experiencia también es conocida como "baño de naturaleza" y suele complementarse con el grounding, una práctica en la que se camina descalzo por la tierra.

¿Por qué ayudaría a mejorar la salud?

Según reveló un estudio científico publicado en BMC, los bosques, y en especial algunos árboles, liberan fitonicidas, sustancias que protegen a los árboles de bacterias, insectos y hongos.

Los fitonicidas entran al organismo humano a través de los pulmones y la piel, con lo que ayudan a eliminar e inhibir el desarrollo de microbios patógenos.

Asimismo, permitirían normalizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, además de reducir los niveles de hormonas del estrés y los síntomas de ansiedad, ira, fatiga y confusión.

¿Cómo hacer el baño de bosque?

El baño de bosque se puede hacer en cualquier parque nacional, cerro, bosque o lugar en el que se pueda conectar con la naturaleza. Para ello, debes seguir los siguientes pasos:

Respira profundo: Esto te permitirá oxigenarte, inhalar los fitoncidas y calmar tu mente. Siente el entorno: Conectado con tu respiración, muévete lentamente hasta encontrar un lugar que te atraiga. Debes escuchar su entorno, sus olores y las sensaciones de tu cuerpo. Conéctate y déjate llevar: Continúa tu caminata y busca otro lugar que te acomode para sentarte o detenerte ahí parado. Es normal que sientes muchas emociones y te dominen, pero debes dejarte llevar hasta alcanzar la calma. También puedes improvisar, por ejemplo, cantar, bailar o hacer lo que te sienta cómodo. Toma un té: Una sugerencia para terminar un baño de bosque o naturaleza es tomar un té u otra infusión. Para ello, necesitas un termo con agua caliente, una taza pequeña y la infusión.

