Por alertas sanitarias: Retiran popular pasta de dientes del mercado chileno tras casos adversos

11 ag. 2025 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de denuncias por casos adversos asociados al uso de una conocida pasta de dientes encendió las alertas sanitarias a nivel internacional. Es así que, en respuesta a los hechos reportados en Brasil, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile informó que el producto fue retirado del mercado local.

El organismo precisó que la pasta de dientes en cuestión se comercializa como "Colgate Total Clean Mint Crema Dental Anticaries con Fluor", cuya fecha de retiro en todas sus presentaciones fue el pasado 31 de julio.

¿Qué dijo Colgate?

El organismo comunicó que "en atención a la cantidad de casos de eventos adversos ocurridos en Brasil, y a las alertas sanitarias emitidas en los países de la región, Colgate-Palmolive Chile S.A. ha decidido retirar preventivamente del mercado el referido producto".

Al respecto, la empresa emitió un comunicado confirmando la medida y aludiendo a los efectos adversos denunciados por consumidores del producto, los cuales habrían presentado "irritación bucal temporal e hinchazón, debido a los niveles de saborizante".

Además, Colgate señaló que como compañía están "trabajando con el ISP y planean presentar información adicional demostrando la calidad y seguridad de su producto".

Argentina y Brasil decidieron retirar del mercado esta pasta dental luego de las sospechas por provocar lesiones bucales en algunos consumidores. En particular, el compuesto que está en la mira de los especialistas es el floruro de estaño, que, si bien tiene propiedades antibacterianas, podría producir efectos adversos, como irritación o aftas.

