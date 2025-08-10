No solo las legumbres: Los 5 alimentos que también provocan gases

10 ag. 2025 - 14:04 hrs.

La flatulencia o acumulación de gases es una molestia digestiva común que puede generar hinchazón, malestar e incomodidad abdominal. Aunque es sabido que alimentos como las legumbres, el repollo o las bebidas gaseosas suelen producir este efecto, existen muchos otros productos menos evidentes que también pueden favorecer la formación de gases en el intestino.

Alimentos que producen gases

Frutas

Los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos indican que ciertas frutas, como las manzanas, peras y duraznos, además de los jugos frutales, pueden producir gases.

Sas Parsad, nutricionista y experto en suplementos de The Gut Co, explicó que los alimentos con un alto contenido de fructosa pueden provocar flatulencias o exceso de gases en algunas personas. Dentro de los alimentos que generan esta molestia, también incluye a la sandía.

"Algunas personas pueden tolerar bien estas frutas, mientras que otras con intolerancia o sensibilidad a la fructosa pueden experimentar más síntomas después de consumirlas", señaló.

Lácteos

Los productos lácteos como la leche de vaca, el queso, yogur, cremas y helados pueden producir gases e hinchazón en las personas que tienen intolerancia a la lactosa. En estos casos, la recomendación es cambiar estos alimentos por sus símiles de origen vegetal o lácteos sin lactosa.

Frituras o alimentos altos en grasa

Comidas fritas como las papas fritas o el pescado frito pueden desencadenar gases, al igual que alimentos con alto contenido de grasas, como pasteles, galletas y chocolates.

"Los alimentos grasos tardan más en descomponerse en el estómago y el intestino delgado que otros nutrientes, como los carbohidratos y las proteínas", detalló Parsad, de acuerdo a lo informado por The Sun.

Edulcorantes artificiales

Los caramelos, chicles u otros productos que contengan edulcorantes que terminen en "–ol", como sorbitol, manitol, xilitol, eritritol y maltitol, pueden provocar gases, según los NIH. Los edulcorantes se pueden encontrar en diversos productos, tales como las proteínas en polvo, barras de cereal o comida baja en grasa.

"Algunos edulcorantes no se absorben bien en el intestino delgado y pueden llegar intactos al colon. Allí, las bacterias intestinales los fermentan, lo que provoca gases e hinchazón", indicó el nutricionista.

Carne

Las dietas ricas en carnes rojas pueden contribuir a la producción de gases dañinos en el intestino, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos.

Parsad indicó que esto se debe a que, como todas las proteínas, la carne posee aminoácidos que contienen azufre. Así, explicó que "cuando descomponemos las proteínas durante la digestión, se liberan compuestos de azufre. Estos compuestos, en particular el gas sulfuro de hidrógeno, pueden contribuir a la flatulencia en algunas personas".

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud