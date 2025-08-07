Retiran conocida pasta de dientes de forma preventiva del mercado chileno por alertas sanitarias

07 ag. 2025 - 14:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) informó del retiro preventivo de una conocida pasta de dientes del mercado chileno, ante una serie de casos adversos reportados hace unas semanas en Brasil. El organismo ya había realizado una advertencia en junio pasado, entregando un listado de varias marcas monitoreadas.

El retiro de la pasta de dientes

Según informó el ISP, se trata de la pasta de dientes "Colgate Total Clean Mint Crema Dental Anticaries con Fluor", cuya fecha de notificación de retiro fue el pasado 31 de julio, en todas sus presentaciones (ya sean individuales o kit).

La entidad de la salud describió el problema asociado y mencionó que "en atención a la cantidad de casos de eventos adversos ocurridos en Brasil, y a las alertas sanitarias emitidas en los países de la región, Colgate-Palmolive Chile S.A. ha decidido retirar preventivamente del mercado el referido producto".

¿En qué consisten los efectos adversos?

Argentina y Brasil decidieron retirar del mercado esta pasta dental luego de las sospechas por provocar lesiones bucales en algunos consumidores.

El compuesto que está en la mira de los especialistas es el floruro de estaño, que, si bien tiene propiedades antibacterianas, podría producir efectos adversos, como irritación o aftas.

En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) detectó casos de gente con síntomas entre julio de 2024 y junio de 2025, por lo que las autoridades quitaron el producto del mercado local.

Argentina no tardó en sumarse a la medida y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó el retiro inmediato de las pastas de dientes en las góndolas.

Todo sobre Salud