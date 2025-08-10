Los 4 tipos de personas que no deberían tomar paracetamol

10 ag. 2025 - 16:41 hrs.

El paracetamol es uno de los medicamentos genéricos más utilizados a nivel mundial y forma parte esencial del botiquín de muchas familias chilenas. Disponible en tabletas, gotas y solución oral, este analgésico y antipirético se usa comúnmente para aliviar el dolor de cabeza, controlar la fiebre y tratar otros malestares leves.

A pesar de su amplio uso, el paracetamol no está exento de contraindicaciones. Existen grupos de personas para quienes su consumo no es recomendable, ya sea por condiciones médicas previas o por riesgo de efectos adversos.

¿Quiénes no deben consumir paracetamol?

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) informa que las personas que no deben consumir paracetamol son:

Pacientes con hipersensibilidad.

Pacientes con daño hepático y quienes están recibiendo medicamentos hepatotóxicos o que tienen nefropatía, deben tomar este medicamento con precaución debido a que se metaboliza en el hígado.

El paracetamol no se debe administrar por periodos prolongados ni en mujeres embara­zadas.

La ingestión de tres o más bebidas alcohólicas por periodos prolongados, puede aumentar el riesgo de daño hepático o sangrado del tubo digestivo asociado al uso de paracetamol, por lo que se deben considerar estas condiciones al prescribir el medicamento.

¿Cuál es la dosis máxima que puedo consumir de paracetamol?

En los adultos, la dosis normal de paracetamol que pueden consumir para analgesia y el control de la fiebre es de 325 a 1,000 mg cada cuatro horas; y se puede tomar un máximo de 4 gramos de este medicamento al día.

En los pacientes con insuficiencia renal se reco­mienda aumentar el intervalo de administración a seis horas, si tienen daño renal moderado (tasa de filtración glomerular entre 10 a 50 ml/min), y a ocho horas si tienen tasa de filtración glomerular menor de 10 ml/min.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

