¿Cómo funcionan las gotas que quitan la presbicia en solo 30 minutos?

12 ag. 2025 - 11:28 hrs.

Las personas que sufren de problemas a la vista o cansancio al leer deben utilizar lentes o iniciar ciertos tratamientos tradicionales. Sin embargo, ahora la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio un importante paso al aprobar el uso de gotas que ayudarían con cierto diagnóstico ocular.

Las gotas para la presbicia

Según ABC, se trata del uso del colirio "Vizz", de Lenz Therapeutics, que fue aprobado por el organismo para la presbicia, coloquialmente conocida como la vista cansada.

Este medicamento, que corresponde a gotas oculares, está dirigido a los adultos y se prevé que empiece a llegar a fin de año a las farmacias de España, aunque aún no se conoce su fecha de arribo a Sudamérica.

La compañía farmacéutica destacó que las gotas mejorarían la visión de cerca en las personas que sufren de presbicia durante un periodo de 10 horas y con una sola aplicación al día.

Mejoraría la visión en 30 minutos

Los estudios llevados a cabo arrojaron que la visión puede mejorar en tan solo 30 minutos y no se mostraron efectos adversos graves en lo que duró el tratamiento.

Si bien una parte de los participantes en los ensayos de prueba demostró irritación, visión borrosa o cefalea, la mayoría de las reacciones fueron leves y transitorias.

El investigador clínico de "Vizz", Marc Bloomenstein, del Schwartz Laser Eye Care Center (Arizona, EEUU), señaló: "Creo que esta será una solución muy útil tanto para optometristas como para oftalmólogos, quienes ahora podrán ofrecer un tratamiento para la presbicia altamente efectivo y solicitado, que podría convertirse de inmediato en el estándar".

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud