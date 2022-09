Llevó a su hija al dermatólogo por una extraña reacción en su piel y recibió una devastadora noticia

20 sept. 2022 - 21:34 hrs.

Amber Sallee, de 37 años, decidió llevar al dermatólogo a Sadie Tessmer, su hija de 14, en mayo de este año, luego de que la adolescente presentará una especie de reacción en su piel tras tomar una ducha.

En un comienzo, la mujer pensó que las piernas de su hija se habían enrojecido porque el agua estaba muy caliente. Sin embargo, los doctores terminaron diagnosticándole una extraña afección.

La joven, que vive en Missouri, Estados Unidos, fue sometida a un particular examen que arrojó que tenía urticaria acuagénica, la cual, al día de hoy, afectaría solo a unas cien personas en todo el mundo, informa Daily Mail.

"No parecía real"

En palabras simples, Sadie era alérgica al agua, lo que terminó sorprendiéndola a ella misma, ya que fue algo que nunca pasó por su cabeza: "Simplemente, no parecía real", explicó.

La situación ha sido angustiante para la adolescente, ya que esto también le ha traído problemas cuando hace ejercicio, producto del sudor.

En esta línea, indicó que "salir a caminar me hace sentir que me voy a desmayar porque me dan náuseas cuando empiezo a sudar, así que me preocupa lo que me deparará el futuro".

En cuanto a la afección, Sadie aclaró que "me hace sentir súper sola porque siento que soy la única persona que lo tiene".

¿Puede beber agua?

Por ahora, la paciente sí puede beber agua, aunque debe hacerlo con una bombilla, porque si el líquido toca sus labios puede llegar a desarrollar sarpullido en esa zona.

"Trato de evitar que me caiga agua en la cara o el cuello porque no quiero sufrir un shock anafiláctico", aclaró la joven.

A raíz de su diagnóstico, los doctores le recetaron antihistamínicos e inyecciones para ayudar a reducir estos brotes generados por el agua. Además, su madre le coloca aire acondicionado para evitar que su cuerpo sude cuando hay altas temperaturas.

Cabe señalar que una persona con urticaria acuagénica puede llegar a presentar ronchas de 1 a 3 milímetros de ancho en las zonas del cuello, pecho y brazos, además de comezón. En tanto, su causa aún no está muy clara, pero podría deberse a una respuesta inmunitaria relacionada con una sustancia presente en el agua.