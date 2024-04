¿Quién es el conocido director técnico de Juan Fernández y cuándo es su debut en Copa Chile?

26 abr. 2024 - 18:35 hrs.

Una jornada nunca antes vista se vivirá en el fútbol chileno dentro de poco con el esperado debut de la Copa Chile 2024 que se realizará en el archipiélago Juan Fernández.

Santiago Wanderers será el encargado de visitar la selección de Juan Fernández en el partido inaugural del torneo, que por primera vez se disputará en estas tierras, específicamente en la isla Robin Crusoe.

El archipiélago está ubicado en el Océano Pacífico, a unos 673 kilómetros de Valparaíso y en el Censo de 2017 registraba una población de 927 personas, aunque ya se estiman que son cerca de 1.200 personas.

Pese a ello, el equipo se ha preparado durante estos últimos meses en el Estadio Municipal de Juan Fernández de la mano de un conocido e histórico entrenador chileno.

¿Quién es el entrenador de Juan Fernández?

El entrenador de la selección de Juan Fernández es Jorge Garcés, también conocido como el "Peineta", quien llegó al archipiélago a dirigir solo sin siquiera un preparador físico.

El director técnico y exfutbolista arribó al archipiélago en febrero de este año para comenzar a entrenar a la selección del lugar, que tiene como jugadores a habitantes de la isla que no son futbolistas profesionales.

Pese a ello, el histórico DT chileno asumió la tarea durante estos últimos meses que lleva entrenando al equipo. "Sigo siendo el profesional de siempre y los chicos están felices aquí en la isla con lo que estamos haciendo. Son amateurs y trabajan como profesionales", aseguró el entrenador.

Cabe recordar que el "Peineta" es director técnico desde 1981, cuando dirigió al club belga RFC Arquennes. Tras ello, estuvo en varios equipos en Chile como: Provincial Osorno, Everton, Cobreloa, Deportes Temuco, Deportes Puerto Montt, Deportes Iquique y Santiago Wanderers, con el que salió campeón.

Luego dirigió a la Selección Chilena en 2001, aunque solo estuvo tres partidos con un empate y dos derrotas. Después dirigió al Jaguares de México y posteriormente tuvo más pasos por equipos como O'Higgins, Deportes Concepción, Ñublense, Rangers, San Antonio Unido y Fernández Vial.

Su último club justamente fue Santiago Wanderers entre 2021 y 2022, del que no salió de buena forma, por lo que este duelo será una revancha contra los caturros. También en 2021 incursionó en la política como candidato a concejal de Talca por Chile Vamos, aunque no fue electo.

¿Cuándo juegan Juan Fernández vs Santiago Wanderers y dónde ver el partido?

El encuentro inaugural de la Copa Chile entre la selección de Juan Fernández y Santiago Wanderers está pactado para el sábado 27 de abril desde las 12:30 horas.

Estadio Juan Fernández (Captura)

Cabe recordar que este es el segundo duelo en la historia del fútbol chileno que se disputará en territorio insular, luego de que en 2009 jugaran Colo Colo y la Selección de Rapa Nui en el Estadio Hanga Roa con un 4-0 a favor de los albos.

Las curiosas profesiones de los jugadores de Juan Fernández

En el plantel de Juan Fernández no hay futbolistas profesionales, por lo que todos son habitantes que hacen su vida en la isla trabajando en otras profesiones.

"En el plantel hay pescadores que salen a la caza de langostas y vuelven al mediodía. Otros llegaron en barco desde el continente, algunos deben volver a la universidad, y hay muchachos que trabajan en la municipalidad", aseguró Garcés a LUN.

La mayoría son pescadores de atún y langostas, una de las principales actividades en San Juan Bautista, la capital del archipiélago. Por ello, generalmente entrenan en las tardes y solo el fin de semana a doble turno. Eso sí, el archipiélago cuenta con una liga local de cuatro equipos y dos torneos al año.

"El ridículo no creo que vamos a hacer, no les puedo asegurar hacer historia, porque sería ganar y pasar la llave. Es un partido histórico, ellos quieren hacer historia sin duda, pero acá lo importante es que no se haga el ridículo como lo dije en su momento y creo que se han preparado para que eso no suceda”, aseguró Garcés a TNT Sports.

Por su parte, 16 jugadores juveniles de Wanderers se embarcaron en el Aquiles, el buque transporte de la Armada de Chile, para llegar al archipiélago en un viaje de 36 horas, en el que incluso estuvieron entrenando.

