Nació en Mendoza, es la figura de su equipo y ahora quiere jugar por La Roja en Copa América

25 abr. 2024 - 11:17 hrs.

Pese a la derrota de Coquimbo Unido ante Racing de Avellaneda por la Copa Sudamericana, el jugador Luciano Cabral nuevamente fue uno de los mejores en el cuadro pirata.

El chileno-argentino de 28 años demostró por qué ya varios lo piden en La Roja, donde nunca ha jugado por la Selección adulta, aunque sí a nivel juvenil (Sudamericano Sub 20 de 2015).

Por eso, el mediocampista del conjunto aurinegro se ilusiona con poder tener una chance en el combinado nacional y disputar la Copa América 2024 que se desarrollará en Estados Unidos.

Luciano Cabral / ATON

"Por supuesto que me gustaría"

"Por supuesto que me gustaría. Es un desafío muy grande para uno como jugador y como persona", reconoció el volante en conversación con D Sports.

Eso sí, aclaró que "sigo pensando en Coquimbo y si llega la posibilidad de estar en La Roja, bienvenida sea".

Sin embargo, enfatizó en que no ha mantenido contacto con el técnico Ricardo Gareca. "La verdad es que no he tenido ninguna charla, ningún llamado, nada", acotó.

¿Quién es Luciano Cabral?

Luciano Javier Cabral Melgarejo nació en Mendoza, Argentina, el 26 de abril de 1995. Pese ser oriundo del país vecino, es nacionalizado chileno debido a que su abuelo nació en Chile.

Ha pasado por los clubes Argentinos Juniors y Athletico Paranaense. Sin embargo, su carrera se vio interrumpida en 2017, cuando fue condenado a casi 10 años de cárcel por verse involucrado en un homicidio junto a su padre y primo.

No obstante, cuando estaba por cumplir 5 años preso fue dejado en libertad condicional por buena conducta, lo que le permitió retomar su profesión: el fútbol.

