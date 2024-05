El detalle de las millonarias deudas que Francisco Kaminski tendría con Carla Jara

07 may. 2024 - 15:05 hrs.

La exchica Mekano Carla Jara reveló que su exesposo, Francisco Kaminski, de quien se separó recientemente, le debe un millonario monto.

El pasado domingo, la influencer publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual sinceró que el locutor radial tiene más que una cuenta pendiente con ella.

"Espero que algún día me devuelva toda la plata que me debe, que es mucha, es mucha plata, así que ojalá algún día se digne a pagarme toda la plata que le he prestado", manifestó.

Francisco Kaminski y Carla Jara (Instagram)

Las deudas que Kaminski tendría con Carla Jara

Carla Jara habló con la periodista Cecilia Gutiérrez y detalló cada una de las deudas que Kaminski tiene con ella.

"La deuda que Francisco Kaminski tiene en este momento con Carla Jara es de más de 50 millones de pesos. Le pregunté a Carla si me autorizaba a dar esta información, le debe más de 50 millones de pesos", explicó la periodista en el programa Sígueme.

El desglose de la deuda, según lo precisado por Gutiérrez, se explica de la siguiente manera.

Préstamo de $80.000.0000. Mientras seguían en pareja, Kaminiski hizo que Jara pidiera un crédito de 80 millones a su nombre. Según se acusó, el hombre no ha pagado las dos últimas cuotas, correspondientes a $1,4 millones cada una.

Mientras seguían en pareja, Kaminiski hizo que Jara pidiera un crédito de 80 millones a su nombre. Según se acusó, el hombre no ha pagado las dos últimas cuotas, correspondientes a $1,4 millones cada una. $6.000.000 por la venta del auto. Tras la separación, Kaminiski vendió su auto en 29 millones y aseguró que le pagaría 6 millones a Jara por una deuda que tenía con ella. Dicha cifra no se la habría transferido.

Tras la separación, Kaminiski vendió su auto en 29 millones y aseguró que le pagaría 6 millones a Jara por una deuda que tenía con ella. Dicha cifra no se la habría transferido. Le pidió $4.000.000 prestados cuando se fue de la casa. Apenas se separaron, Kaminiski le habría pedido $4 millones a Carla con la promesa de devolvérselos en dos días más. El monto lo iba a usar para, supuestamente, pagar una deuda que tenía. A la fecha, tampoco le habría entregado el monto del préstamo.

Respecto a este último préstamo, y cuyo comprobante bancario de transferencia fue visto por Gutiérrez, la periodista explicó que se sospecha que dicho dinero habría sido usado por el comunicador para pagar el alojamiento del lugar al que se fue tras abandonar la vivienda familiar.

"Lo conversamos con Carla y creemos que esa plata fue utilizada para pagar el hotel de lujo en el que estaba y no en el hostal de mala muerte en la que él aseguraba estar porque no tenía plata", señaló.

Adicionalmente, se informó que "ella está pagando la casa donde vivían —como familia— y donde vive con su hijo".

