¿Es mejor cepillarse los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

12 ag. 2025 - 12:43 hrs.

Cepillarse los dientes es una rutina que muchas personas realizan justo al despertar. Pero la gran pregunta es: ¿es mejor hacerlo antes o después de desayunar? Según la revista Office on Women’s Health, se recomienda cepillarse al menos dos veces al día. Sin embargo, el momento del primer lavado puede influir no solo en la salud bucal, sino también en el bienestar general.

Diversos estudios también destacan la importancia del cepillado nocturno, ya que no eliminar adecuadamente las bacterias antes de dormir puede favorecer la formación de placa dental, una película pegajosa que provoca caries, enfermedades de las encías y mal aliento.

¿Lavarse los dientes antes o después del desayuno?

De acuerdo con un artículo de Infobae, los expertos coinciden en que el mejor momento para cepillarse es justo después de despertar, antes de comer, siempre que solo se realice un cepillado en la mañana.

La razón es que este hábito elimina la placa y las bacterias acumuladas durante la noche, cuando la producción de saliva disminuye, facilitando la proliferación bacteriana. Además, el cepillado recubre los dientes con flúor y minerales de la pasta dental, protegiéndolos de los ácidos presentes en alimentos y bebidas, especialmente los azucarados o ácidos.

Steven J. Katz, presidente de la Asociación Americana de Endodoncistas, explicó que quienes respiran por la boca al dormir presentan mayor sequedad bucal y acumulación de placa, por lo que el cepillado matutino es clave para prevenir caries y enfermedades periodontales.

Por otro lado, un estudio evaluó si retrasar el cepillado después de ingerir alimentos o bebidas ácidas reduce el desgaste del esmalte. Los resultados no mostraron diferencias significativas entre cepillarse inmediatamente o esperar, aunque muchos profesionales siguen recomendando hacerlo después de 30 minutos para favorecer la remineralización del esmalte.

Para Katz, el cuidado bucal “protege la boca, el corazón, los pulmones, el cerebro y más”, por lo que es un hábito que nunca debe saltarse.