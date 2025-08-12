El ejercicio milenario que sería capaz de retrasar el envejecimiento, según Harvard

12 ag. 2025 - 11:53 hrs.

En los últimos años, distintas prácticas han ganado popularidad por sus supuestos beneficios para la salud y la longevidad. Una de ellas es la meditación combinada con yoga, que, según un estudio vinculado a la Universidad de Harvard, podría ayudar a retrasar el envejecimiento y mejorar la calidad de vida.

¿Por qué la meditación ayuda a retrasar el envejecimiento?

La investigación, realizada por el Hospital General de Massachusetts y el Centro Médico Beth Israel Deaconess —ambos afiliados a Harvard—, sugiere que la meditación junto con el yoga podría retrasar el envejecimiento cerebral y optimizar el descanso nocturno.

El estudio analizó a un grupo de practicantes reunidos por el maestro de yoga indio Sadhguru, quienes participaron en el programa intensivo de meditación Samyama. A través de electroencefalogramas, se detectó que estas personas tenían una edad cerebral más joven que la esperada para su edad cronológica.

Además, los resultados mostraron mejoras en la calidad del sueño, la memoria y una reducción significativa del estrés y la sensación de soledad, según informó TN.

El doctor Balachundhar Subramaniam, coautor de la investigación, comentó que es llamativo que ciertas prácticas milenarias sean tan efectivas. Destacó que, aunque "aún tenemos mucho por explorar, este es un paso prometedor hacia la integración de lo mejor de Oriente y Occidente para la salud cerebral a largo plazo".

Otro ejercicio que ayuda a retrasar la vejez

Además de la meditación en prácticas como el yoga, otro ejercicio que tendría un positivo impacto para retrasar la vejez es caminar, una actividad accesible para la mayoría y que no implica una actividad física intensa.

Además, una caminata diaria de cerca de 30 minutos ayuda a liberar endorfinas, que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés o la depresión, según el citado medio.

