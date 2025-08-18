Corte ordena a isapre cubrir medicamento que negó a paciente con cáncer fallecida hace un año

18 ag. 2025 - 18:56 hrs.

¿Qué Pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección a favor de María Inés Bonvin, paciente diagnosticada con cáncer de mama en etapa cuatro, en contra de la isapre Cruz Blanca S.A., que se negó a financiar el medicamento Everolimus.

Sin embargo, la resolución judicial llegó demasiado tarde: la mujer falleció el 23 de agosto de 2024.

La negativa de la isapre

De acuerdo a un documento publicado por el hijo de la paciente, Pablo Viollier, a través de su cuenta de LinkedIn, Bonvin presentó un recurso de protección luego de que la aseguradora cuestionara el financiamiento del fármaco, argumentando que no cumplía con los requisitos del Instituto de Salud Pública (ISP).

La isapre defendió su postura afirmando que el medicamento era de uso “off-label”, es decir, recetado para una indicación distinta a la aprobada oficialmente, y que además no estaba cubierto por el GES.

Pablo Viollier acusó a Cruz Blanca de actuar con mala fe al priorizar argumentos económicos por sobre la salud de su madre.

El Everolimus sí está registrado en el ISP

El tribunal desestimó los argumentos de la isapre y precisó que el Everolimus está registrado en el ISP para cáncer de mama avanzado desde 2009.

Asimismo, recordó que se trata de un medicamento utilizado como segunda línea terapéutica en combinación con fulvestrant o exemestano, respaldado por estudios clínicos internacionales. Entre ellos, el BOLERO-2 (2012) con 724 mujeres, que demostró una supervivencia libre de progresión de 7,8 meses versus 3,2 meses con monoterapia, confirmando además una reducción del 29% en el riesgo de progresión.

La sentencia determinó: “Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por María Inés Bonvin en contra de Isapre Cruz Blanca S.A., disponiendo que la recurrida deberá otorgar cobertura y financiamiento respecto del medicamento Everolimus, necesario para detener el crecimiento del cáncer de que padece y aumentar su sobrevida”.

"Una muestra innegable de mala fe"

El hijo de la paciente fue tajante en su denuncia y declaró que se trata de “una muestra innegable de mala fe". Además, acusó que la justicia confirmó lo que la familia siempre sostuvo: “La Corte declaró que el actuar de la isapre fue notoriamente arbitrario, vulneró los derechos fundamentales de mi madre e incumplió sus obligaciones contractuales y las instrucciones de la Superintendencia de Salud”.

"Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia que llega tarde, pero espero que esta jurisprudencia le pueda servir a otras personas que, lamentablemente, estoy seguro de que su ISAPRE los hará pasar por esta situación odiosa e injusta", concluyó.