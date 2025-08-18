Universidad deberá entregarle el título a estudiante pese a millonaria deuda con la casa de estudios

18 ag. 2025 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de protección que había sido interpuesto por una estudiante egresada de la carrera de Nutrición y Dietética contra la Universidad de Magallanes. La alumna había recurrido a la justicia, luego de que la institución condicionara la entrega del título al pago de deudas por concepto de arancel.

De acuerdo a lo que consigna el Diario Constitucional todo comenzó cuando la estudiante consultó por el proceso de titulación, recibiendo como respuesta que debía abonar y repactar una deuda por más de 31 millones de pesos para acceder a su título.

En ese sentido, la estudiante sostuvo que la Universidad condiciona la entrega del título al pago de la deuda lo que, a sus ojos, es arbitrario e ilegal, contrario a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad. Ante esto, solicitó que se ordene a la casa de estudios a tramitar y entregar el grado de Licenciatura en Nutrición y Dietética en 10 días.

El fallo de la Corte de Apelaciones

La Corte de Punta Arenas acogió el recurso interpuesto por la estudiante al considerar ilegal y arbitrario el acto de condicionar el proceso de titulación de la estudiante, al responder la consulta de la estudiante sobre el proceso de titulación indicando "los pasos a seguir para obtención de título con deuda" y adjuntarle una "Simulación de Repactación" de la deuda.

De esta manera, la instancia judicial determinó que este actuar viola la garantía constitucional de igualdad ante la ley y es contrario a la legislación vigente, a la Ley General de Educación, que establece el derecho a la educación, y a la reciente Ley 21.707, que prohíbe expresamente condicionar la titulación a exigencias pecuniarias por deudas de arancel.

La defensa de la Universidad

Por su parte, la Universidad aseguró que no ha negado la entrega del título, considerando que la estudiante no ha iniciado formalmente el proceso de titulación mediante la apertura del expediente de título o grado.

En ese sentido, sumó que la estudiante mantiene una deuda significativa con la institución y buscan ofrecer alternativas a los estudiantes con deudas, como repactaciones y así evitar perjuicios corto plazo y la necesidad de emprender acciones judiciales de cobro.

