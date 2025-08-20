Los 5 alimentos que nunca debes guardar en la puerta del refrigerador, según expertos

20 ag. 2025 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

Después de hacer las compras en el supermercado, lo primero que solemos hacer al llegar a casa es guardar los alimentos en el refrigerador. Esto asegura una correcta conservación y seguridad alimentaria para el momento en que decidamos consumirlos.

Sin embargo, puede que estés cometiendo un error común: guardar ciertos productos en la puerta del electrodoméstico, donde las fluctuaciones de temperatura aceleran su descomposición.

De acuerdo con expertos en alimentación, estos son los 5 alimentos que nunca deben guardarse en la puerta del refrigerador:

Leche

Según EatingWell, la leche es uno de los productos más sensibles a los cambios de temperatura. Guardarla en la puerta, donde suele ser más cálido, favorece el crecimiento de bacterias.

La organización US Dairy recomienda almacenarla siempre en la parte trasera del refrigerador, donde el frío es más estable y ayuda a conservarla por más tiempo.

Huevos

Aunque muchos refrigeradores incluyen una bandeja específica para los huevos en la puerta, este no es el lugar adecuado.

La American Egg Board (AEB) sugiere almacenarlos en una bandeja interior, donde la temperatura se mantiene constante, lo que prolonga su frescura y seguridad.

Carne y pollo crudos

La carne y las aves crudas contienen jugos que pueden contaminar otros alimentos si se derraman. En la puerta del refrigerador, además, la temperatura no es lo suficientemente segura para su conservación.

Los especialistas recomiendan guardarlos en la rejilla inferior del refrigerador, bien envueltos en plástico o dentro de un recipiente hermético para evitar filtraciones.

Queso

El queso tampoco debe ir en la puerta. El lugar más adecuado es el cajón delgado destinado para este producto, generalmente ubicado en el centro o parte inferior del refrigerador.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que en este compartimento se dirige aire frío adicional, lo que mantiene los alimentos frescos sin llegar a congelarlos. Este espacio también es ideal para fiambres.

Frutas y verduras

Aunque colocarlas en la puerta puede parecer práctico, las frutas y verduras se conservan mucho mejor en el cajón especial para vegetales.

“La mayoría de los cajones para verduras permiten controlar el nivel de humedad, por lo que puedes designar un compartimento para frutas y otro para verduras”, explica el USDA.

¿Qué productos sí puedes guardar en la puerta del refrigerador?

Los expertos coinciden en que la puerta es el mejor lugar para productos menos sensibles a los cambios de temperatura, como condimentos, aderezos para ensaladas y bebidas. Estos alimentos se mantienen estables y no corren riesgo de descomponerse rápidamente.