Estos son los electrodomésticos que nunca debes enchufar a un alargador para evitar sobrecargas y accidentes

18 ag. 2025 - 16:31 hrs.

Los alargadores o zapatillas eléctricas son muy útiles para conectar varios dispositivos a la vez, pero no se recomienda usarlos con todos los aparatos, ya que en ciertos casos podrías causar accidentes, como sobrecargar el sistema e incluso causar incendios.

Es bajo esta misma razón que existen ciertos tipos de electrodomésticos que no se debieran enchufar a un alargador, de acuerdo a lo indicado por el ingeniero en ejecución en electricidad, Luis Aaron Barra, a Radio Bío-Bío en 2024.

Electrodomésticos que no se deben enchufar a un alargador

Con la tarifa de la luz en aumento, estos consejos pueden ayudar a cuidar la energía y prevenir accidentes:

Microondas: Consumen mucha energía; deben tener un enchufe exclusivo. Planchas, secadores y rizadores de pelo: Generan calor y sobrecargan el cableado si se usan en alargadores. Aspiradoras potentes: Su alta potencia puede exceder la capacidad del alargador; lo ideal son modelos eficientes tipo "A+". Máquinas de café: Gran consumo energético; se recomienda desconectarlas tras su uso. Cintas de correr: Su motor requiere corriente constante y estable. Hornos eléctricos: Necesitan potencia alta y conexión segura. Estufas: El calor constante exige un punto de conexión exclusivo. Aire acondicionado portátil: Requiere una fuente de energía estable y dedicada. Hervidores eléctricos: Su rápido calentamiento eleva el consumo y puede sobrecalentar cables. Caloventores y termoventiladores: Consumen energía constante, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento. Refrigeradores: Deben permanecer conectados permanentemente y no compartir alargadores. Lavadoras y secadoras: Motores potentes y ciclos largos requieren circuito exclusivo desde el tablero eléctrico. Lavavajillas: Elevado consumo de energía y agua; necesitan conexión segura. Planchas para ropa: Consumo alto similar al de otros aparatos de calefacción. Calentadores de agua y congeladores: Su consumo constante requiere conexión dedicada.

Reservar un enchufe exclusivo para aparatos de alto consumo

“Cuando compres productos eléctricos, siempre debes considerar el consumo real de cada electrodoméstico y la suma de potencias total. Los alargadores tienen limitaciones por el calibre, largo y conexiones del cable al momento de fabricarlos y certificarlos”, señaló el especialista.

Para prevenir accidentes eléctricos y sobrecargas, lo más seguro es reservar un enchufe exclusivo para los electrodomésticos de alto consumo y no depender de alargadores para aparatos críticos.

Todo sobre Calidad de Vida