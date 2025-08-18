Estos son los electrodomésticos que nunca debes enchufar a un alargador para evitar sobrecargas y accidentes
Los alargadores o zapatillas eléctricas son muy útiles para conectar varios dispositivos a la vez, pero no se recomienda usarlos con todos los aparatos, ya que en ciertos casos podrías causar accidentes, como sobrecargar el sistema e incluso causar incendios.
Es bajo esta misma razón que existen ciertos tipos de electrodomésticos que no se debieran enchufar a un alargador, de acuerdo a lo indicado por el ingeniero en ejecución en electricidad, Luis Aaron Barra, a Radio Bío-Bío en 2024.
Electrodomésticos que no se deben enchufar a un alargador
Con la tarifa de la luz en aumento, estos consejos pueden ayudar a cuidar la energía y prevenir accidentes:
- Microondas: Consumen mucha energía; deben tener un enchufe exclusivo.
- Planchas, secadores y rizadores de pelo: Generan calor y sobrecargan el cableado si se usan en alargadores.
- Aspiradoras potentes: Su alta potencia puede exceder la capacidad del alargador; lo ideal son modelos eficientes tipo "A+".
- Máquinas de café: Gran consumo energético; se recomienda desconectarlas tras su uso.
- Cintas de correr: Su motor requiere corriente constante y estable.
- Hornos eléctricos: Necesitan potencia alta y conexión segura.
- Estufas: El calor constante exige un punto de conexión exclusivo.
- Aire acondicionado portátil: Requiere una fuente de energía estable y dedicada.
- Hervidores eléctricos: Su rápido calentamiento eleva el consumo y puede sobrecalentar cables.
- Caloventores y termoventiladores: Consumen energía constante, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento.
- Refrigeradores: Deben permanecer conectados permanentemente y no compartir alargadores.
- Lavadoras y secadoras: Motores potentes y ciclos largos requieren circuito exclusivo desde el tablero eléctrico.
- Lavavajillas: Elevado consumo de energía y agua; necesitan conexión segura.
- Planchas para ropa: Consumo alto similar al de otros aparatos de calefacción.
- Calentadores de agua y congeladores: Su consumo constante requiere conexión dedicada.
Reservar un enchufe exclusivo para aparatos de alto consumo
“Cuando compres productos eléctricos, siempre debes considerar el consumo real de cada electrodoméstico y la suma de potencias total. Los alargadores tienen limitaciones por el calibre, largo y conexiones del cable al momento de fabricarlos y certificarlos”, señaló el especialista.
Para prevenir accidentes eléctricos y sobrecargas, lo más seguro es reservar un enchufe exclusivo para los electrodomésticos de alto consumo y no depender de alargadores para aparatos críticos.
