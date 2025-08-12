¿Cuánto duran realmente los alimentos en el refrigerador? Los mejores trucos para conservar por más tiempo la comida

12 ag. 2025 - 10:51 hrs.

A pesar del alza constante de los precios de los alimentos, muchos de ellos terminan en la basura, ya sea por mala conservación, desconocimiento o simplemente por descuido. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel mundial se pierden o desperdician 1.300 millones de toneladas de comida al año, casi un tercio de la producción destinada a consumo humano.

Un problema que no solo tiene un fuerte impacto económico y social, sino que también afecta al medioambiente. Por ello, es clave saber cómo conservar los alimentos y conocer cuánto duran antes de vencer, en especial los que están el refrigerador, que tienden a tener una vida útil acotada.

¿Cuánto duran los alimentos en el refrigerador?

La nutricionista y jefa de planificación operacional en Aramark Chile, Evelyn Figueroa, explicó que "muchas veces el problema no es la cantidad de alimentos que tenemos, sino cómo los gestionamos en casa. Planificar bien, ordenar el refrigerador y conocer la vida útil de los productos puede hacer una gran diferencia".

La buena noticia es que gran parte de los desperdicios puede evitarse a través de acciones simples y accesibles. A continuación revisa cuánto duran algunos alimentos en el refrigerador:

Carnes crudas: 2 a 3 días.

2 a 3 días. Carnes cocidas o sobras: Hasta 4 días.

Hasta 4 días. Lácteos abiertos: Entre 5 y 7 días.

Entre 5 y 7 días. Huevos: hasta 3 semanas si están refrigerados.

hasta 3 semanas si están refrigerados. Frutas y verduras: Entre 3 y 10 días, según el tipo y forma de almacenamiento.

"Muchas veces botamos comida por no saber si aún es segura para el consumo. Conocer estos tiempos permite planificar mejor, ahorrar dinero y evitar riesgos para la salud", afirmó Figueroa.

¿Cómo ordenar la comida en el refrigerador?

El orden en el refrigerador no es algo estético, sino que ayuda a conservar de mejor forma los alimentos y evitar contaminación cruzada. Lo idea es seguir esta lógica:

Parte superior: Alimentos cocidos, preparados o listos para consumir.

Alimentos cocidos, preparados o listos para consumir. Zona media: Lácteos, huevos y embutidos.

Lácteos, huevos y embutidos. Zona inferior: Carnes crudas, siempre bien selladas.

Carnes crudas, siempre bien selladas. Cajones: Frutas y verduras, de preferencia separadas.

Otra recomendación es usar envases transparentes para guardar comida y etiquetarlos con la fecha de preparación para así saber cuándo vencen. También es ideal tener los alimentos más próximos a vencer a la vista.

¿Cómo conservar algunos alimentos?

En especial en el caso de las frutas y verduras, puedes alargar su vida útil siguiendo algunos simples trucos:

Limones: Guárdalos en frascos con agua para que duren más.

Guárdalos en frascos con agua para que duren más. Lechuga: Envuelta en papel absorbente, en un contenedor hermético.

Envuelta en papel absorbente, en un contenedor hermético. Plátanos: Sepáralos del racimo o congélalos si están muy maduros.

Sepáralos del racimo o congélalos si están muy maduros. Manzanas: Mantenlas lejos de otras frutas para evitar que aceleren su maduración.

Mantenlas lejos de otras frutas para evitar que aceleren su maduración. Palta abierta: Rocíala con jugo de limón, cúbrela con paple alusa y guárdala con el cuesco. Si están muy maduras puedes molerlas y congelarlas en porciones para guacamole o pastas.

Todo sobre Calidad de Vida