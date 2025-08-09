¿Cómo limpiar las zapatillas blancas? Conoce estos sencillos trucos

09 ag. 2025 - 18:00 hrs.

Las zapatillas blancas se han convertido en un básico infaltable del clóset, gracias a su versatilidad y estilo. Combinan con casi todo tipo de ropa —desde tenidas informales hasta looks más pulidos—, lo que las hace ideales para el día a día.

Sin embargo, mantenerlas impecables no siempre es tarea fácil. Con el uso, es común que pierdan su color original o acumulen manchas difíciles de sacar. Por eso, si quieres que tus zapatillas blancas se vean como nuevas por más tiempo, es fundamental limpiarlas con regularidad y con los cuidados adecuados según su material.

¿Cómo limpiar las zapatillas blancas?

La forma de limpiar tus zapatillas blancas dependerá del material que componga el calzado.

Zapatillas de cuero

Este tipo de material no debe exponerse a demasiada agua o humedad, ya que se deteriora con facilidad. Por eso, muchos expertos y tiendas especializadas recomiendan el uso de kits o productos de limpieza diseñados específicamente para este tipo de calzado.

Sin embargo, si prefieres una opción casera, puedes limpiarlas con un poco de agua y detergente o jabón suave. Es importante quitar los cordones y lavarlos por separado. Luego de remover el polvo con un paño bien estrujado, puedes frotar suavemente para eliminar las manchas más visibles sin dañar el material.

Con otro paño húmedo debes usar jabón en barra, para poder formar una especie de pasta. Lo ideal es que tenga más jabón que agua. Con el paño puedes fregar suavemente la superficie. Finalmente, debes enjuagar con un paño limpio y dejar bien seca la superficie.

Zapatillas de lona

Este tipo de calzado puede sumergirse en agua, pero siempre debe lavarse a mano para evitar daños. En cuanto a los productos a utilizar, hay dos opciones recomendadas.

Una alternativa es preparar una pasta de vinagre blanco con bicarbonato de sodio, que puedes aplicar suavemente sobre la superficie con la ayuda de un cepillo. Sin embargo, si prefieres evitar el olor a vinagre, también puedes optar por una mezcla de agua tibia con jabón y usar una escobilla de cerdas suaves para remover la suciedad.

