Puede provocar un incendio: Los seis lugares donde nunca deberías colocar el microondas

11 ag. 2025 - 10:54 hrs.

El microondas es uno de los electrodomésticos más importantes de la casa, ya que ayuda a calentar la comida que ha sido refrigerada y a descongelar los alimentos congelados, reemplazando en ciertos aspectos a la cocina tradicional.

Sin embargo, hay que prestar atención al estado de este electrodoméstico, considerando su alto gasto energético. Por lo mismo, su mala utilización podría generar sobrecargas o fallas eléctricas.

La importancia de ubicar bien el microondas en la casa

Según informó TN, especialistas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señalaron que una mala ubicación del microondas puede generar inconvenientes que derivarían hasta en un incendio.

Por lo mismo, se enumeraron seis lugares donde nunca hay que colocarlo, para evitar que una falla pase a mayores:

Cerca de electrodomésticos grandes

No es recomendable colocar el microondas cerca de otros electrodomésticos grandes, como por ejemplo, el refrigerador o un horno eléctrico, ya que el calor de estos aparatos reduce su vida útil.

Debajo de los estantes

Siempre hay que ubicar el microondas en espacios libres y nunca hacerlo debajo de estantes o escondido entre ciertos productos, sobre todo si es usado varias veces en el día.

En espacios reducidos

Tal como se señaló anteriormente, es vital evitar que el microondas quede localizado en un espacio donde no haya circulación de aire, considerando que existe un riesgo de acumulación de calor. En caso de que se sobrecaliente, incluso podría provocar un cortocircuito o un incendio.

Cerca de áreas húmedas

Es sabido que el agua y la humedad no van de la mano con los artefactos eléctricos, así que se aconseja no dejar por ningún motivo el microondas cerca de estas áreas.

Al lado de otros dispositivos electrónicos sensibles

Las interferencias electromagnéticas afectan de mayor forma al microondas cuando es ubicado al lado de otros dispositivos electrónicos, como televisores o equipos de sonido, lo que quiere decir que es necesario apartarlo de estos aparatos para que funcione correctamente.

En un estante sobre la cocina

El vapor que puede generar el estar cocinando daña gravemente al microondas. Esto va de la mano con los cambios de temperatura, por lo que no es aconsejable dejarlo en un estante arriba de la cocina.

Por otra parte, si quieres que el microondas funcione de manera segura, los expertos recomiendan conectarlo directamente al enchufe (no usar alargadores), limpiarlo seguido y solo usar recipientes aptos.

