Lejos del WC: Este es el lugar correcto para guardar tu cepillo de dientes

08 ag. 2025 - 15:12 hrs.

El cepillo de dientes es uno de los elementos más utilizados en la rutina de higiene personal, pero muchas veces se guarda sin considerar factores importantes como la ventilación o el riesgo de contaminación.

Ubicarlo en el lugar incorrecto puede afectar su limpieza y, en consecuencia, la salud bucal. Por eso, es importante conocer cómo y dónde guardarlo correctamente dentro del hogar.

¿Dónde se debe guardar el cepillo de dientes?

La odontopediatra Constanza Carvajal, de Clínica INDISA, recomienda mantener el cepillo de dientes en un lugar seco, ventilado y en posición vertical, de manera que el agua escurra correctamente tras el uso.

“La posición vertical suele ser más efectiva. Si se usa tapa, esta debe permitir una correcta ventilación del cepillo, con orificios para que se pueda secas y que la tapa no toque directamente las cerdas del cepillo”, explica Carvajal a Meganoticias.cl.

¿Puedo dejar el cepillo en el baño?

En cuanto a la práctica común de dejarlo en un vaso dentro del baño, la especialista señala que puede ser adecuada siempre que se cumplan ciertas condiciones. “El vaso permite que el cepillo se mantenga vertical, lo cual evita la acumulación de humedad. Puede guardarse en el vanitorio, estante o botiquín”, indica.

Sin embargo, Carvajal advierte que es importante mantenerlo alejado del inodoro, ya que al tirar la cadena se dispersan partículas en el ambiente que podrían llegar hasta el cepillo.

“Se debe evitar tener el cepillo de dientes muy cerca del WC para evitar contaminación, o en su defecto, asegurarse de bajar siempre la tapa antes de tirar la cadena”, recomienda.

Todo sobre Consejos hogar