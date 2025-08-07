Este es el electrodoméstico que puede estar bloqueando el WiFi en tu casa

07 ag. 2025 - 11:04 hrs.

El funcionamiento irregular del WiFi ha sido culpable de más de un dolor de cabeza. Esto se puede deber al servicio que otorga cada compañía o al lugar donde está emplazada la vivienda. Sin embargo, ahora se descubrió que un electrodoméstico bastante popular en los hogares podría estar interfiriendo con la señal del internet y sin que lo sepas.

El electrodoméstico que puede estar bloqueando tu WiFi

Se trata del microondas. Y seguramente te preguntarás: ¿cómo puede estar bloqueando tu WiFi? Primero hay que tener en cuenta que una gran parte de los routers modernos funcionan a dos bandas de frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz.

Estas dos bandas permiten que los celulares o computadores de la casa se conecten a la red de internet de forma inalámbrica, pero esto puede verse afectado por el microondas, que cuando está funcionando, emite ondas electromagnéticas cercanas a los 2,45 GHz.

Esta frecuencia emitida por el electrodoméstico se superpone con la banda de 2,4 GHz utilizada por la mayoría de los routers y, cuando coinciden, se genera una interferencia, la cual debilita o incluso interrumpe la señal del WiFi.

Shutterstock

En algunos casos, si el router está ubicado cerca de la cocina, que es donde normalmente está el microondas, el problema puede empeorar, más todavía si no hay paredes u obstáculos rodeando el electrodoméstico.

¿Cómo es posible evitar que esto suceda?

Una de las formas más efectivas de evitar que la señal se pierda es priorizando el uso de la banda 5 GHz, que afortunadamente está presente en gran parte de los routers de hoy en día.

Los expertos afirman que esta banda no se ve afectada por microondas, puesto que opera en un rango distinto.

En este caso, lo que hay que hacer es acceder a la configuración del router y ver qué dispositivos están conectados a la banda 2,4 GHz. A partir de allí, lo conveniente es moverlos todos a la frecuencia 5 GHz.

Si esto no funciona, está la opción de alejar el router de la cocina y ubicarlo en un sector más céntrico de la casa, lejos del microondas.

Todo sobre Tecnología