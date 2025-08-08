El truco para lavar las sábanas sin que se arruguen: No requiere usar plancha

08 ag. 2025 - 12:37 hrs.

Mantener las sábanas limpias y en buen estado puede ser un desafío, especialmente porque son telas delicadas que, si no se cuidan correctamente, se desgastan rápidamente. Por eso, conocer los métodos adecuados para lavarlas es clave para prolongar su vida útil y evitar las arrugas.

El truco para lavar sábanas

Paula Seiton, especialista en limpieza y orden, compartió a través de su perfil en Instagram dos recomendaciones que pueden ser claves para el cuidado de la ropa de cama.

El primer consejo sugiere incluir bicarbonato de sodio y vinagre de limpieza en el lavado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:

Coloca las sábanas en la lavadora. Agrega dos cucharadas de bicarbonato directamente en el tambor. En vez de suavizante, coloca en esa espacio 100 ml de vinagre de limpieza, que cumple la misma función y deja las telas suaves. Suma el detergente habitual donde corresponde y elige el programa de lavado de siempre.

El bicarbonato y el vinagre potencian la limpieza, eliminan manchas, desinfectan y neutralizan los malos olores. Además, no dañan los colores ni los tejidos, por lo que se puede usar en sábanas blancas y de color.

¿Cómo quitar las arrugas sin planchar?

El segundo truco de la experta es el uso de un perfumador de textiles casero, que reemplaza a la plancha. Para ello debes mezclar:

1 taza de vinagre .

. Aceite esencial: lavanda o el de preferencia.

lavanda o el de preferencia. 1 cucharada de suavizante de ropa o acondicionador para el cabello.

de ropa o acondicionador para el cabello. 1/2 litro de agua .

. Una botella con pulverizador.

Debes mezclar todos los ingredientes en un atomizador y agitarlo bien. Luego estira la sábana sobre la cama y rocía con el spray, aunque sin mojar demasiado. Finalmente, déjalo secar por cinco minutos y ya quedará listo: tendrás telas suaves y con buen olor.

