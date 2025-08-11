¿Se encogió tu ropa en la lavadora? Con este simple truco puedes devolverla a su tamaño original

11 ag. 2025 - 12:44 hrs.

Lavar la ropa es una tarea esencial para mantener nuestras prendas limpias, pero dependiendo del tipo de fibra textil, estas pueden encogerse y volverse incómodas al usarlas. La buena noticia es que existe un truco muy sencillo que permite devolverlas a su tamaño original o, al menos, recuperar gran parte del tamaño perdido.

¿Por qué se encoge la ropa?

La ropa se encoge por distintos factores que actúan durante el lavado. El agua, sobre todo si está caliente, penetra en las fibras y las hincha; sumado al movimiento de la lavadora, esto provoca que las fibras se contraigan. Con agua fría el efecto es menos drástico, pero puede ocurrir de todas formas.

También influye el tipo de fibra, ya que materiales como el algodón y el lino provienen de plantas y presentan irregularidades que reaccionan al lavado.

El tejido es otro factor importante: las telas de punto suelto, con más espacio entre los hilos, tienden a encogerse más, mientras que las de tejido apretado mantienen mejor su forma.

Con agua tibia y acondicionador o champú para bebés

Aunque no siempre es posible revertir por completo una contracción extrema, el siguiente método puede salvar más de una prenda. Según un artículo de The Conversation, el procedimiento consiste en sumergir la prenda en agua tibia mezclada con acondicionador o champú para bebés, utilizando una cucharada por cada litro de agua.

Después, hay que estirar la tela con cuidado para que recupere su forma y dejarla secar en posición horizontal o con una ligera tensión, por ejemplo, sujetándola a un tendedero.

El éxito del truco radica en que los acondicionadores contienen surfactantes catiónicos, sustancias químicas que lubrican temporalmente las fibras y las hacen más flexibles, permitiendo moldearlas nuevamente.