Con este truco puedes hacer un huevo frito en el microondas en solo 40 segundos y en simples pasos

20 ag. 2025 - 08:30 hrs.

El huevo frito es uno de los platos favoritos de quienes aman este versátil alimento. Hay una clásica forma de prepararlo, pero una usuaria de TikTok sorprendió a miles al mostrar un método para prepararlo sin sartén y casi sin aceite, utilizando únicamente un microondas.

La creadora de contenido Claire Nelson compartió en 2022 un video en el que enseña cómo cocinar un huevo frito en el microondas en apenas 40 segundos, dejando atrás el método tradicional y apostando por una versión rápida, práctica y más saludable.

El truco del huevo frito en el microondas

Para lograrlo, Nelson coloca una cucharada de aceite vegetal en un plato de papel, rompe un huevo encima y lo cubre con otro plato. Después, lo lleva al microondas durante 40 segundos. Al retirarlo, el resultado es un huevo frito perfectamente cocinado.

Finalmente, le añade sal y pimienta antes de probarlo frente a la cámara. “Está bueno. Está realmente bueno. Tan fácil y no hay que limpiar nada. Absolutamente delicioso”, aseguró, desatando una ola de reacciones entre los usuarios.

El truco generó sorpresa inmediata: “Me llevó años darme cuenta de esto”, “Ni siquiera lo sabía” y “Hoy aprendí algo nuevo”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en la publicación.

El método no solo se volvió viral por su simplicidad, sino también porque promete ser una alternativa rápida para quienes buscan ahorrar tiempo en la cocina.