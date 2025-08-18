¿El secreto de la juventud? Esta es la verdura clave para mejorar la salud y prolongar la vida, según nutricionistas

18 ag. 2025 - 12:08 hrs.

Llevar una dieta equilibrada y rica en verduras es clave para mantener una buena salud. De hecho, hay ciertos alimentos que destacan por sus beneficios nutricionales y su impacto positivo en la longevidad.

¿Cuál es la verdura que ayuda a prolongar la vida?

De acuerdo con una publicación de EatingWell, consumir espinaca de manera regular puede aportar nutrientes esenciales que ayudan a prolongar la vida y reducir el riesgo de diversas enfermedades.

Rica en antioxidantes

La espinaca contiene altos niveles de vitamina C y carotenoides, antioxidantes que combaten los radicales libres, responsables del envejecimiento celular. Además, contribuye a reducir la inflamación, un factor clave en la prevención de enfermedades crónicas.

Reduce el riesgo de enfermedades crónicas

También las espinacas y otras verduras de hojas verdes ayudan a retrasar o prevenir enfermedades crónicas. Por ejemplo, pueden mejorar la salud cardíaca: "Tienen un alto contenido de nitratos, que han demostrado mejorar la presión arterial", afirmó Jamie Nodeau, dietista con experiencia en nutrición.

La experta detalló que también la espinaca tiene compuestos anticancerígenos, como el betacaroteno, la vitamina C, los flavonoles y otros fitoquímicos.

Puede proteger el cerebro

Las espinacas son un aliado para la longevidad, ya que son ricas en folato, antioxidantes y otros fitoquímicos que ayudan con el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Un estudio incluso reveló que un mayor consumo de verduras de hoja verde se asocia con una mejor función cerebral y un envejecimiento cognitivo más lento.

Mejora la salud intestinal

Diversos estudios han demostrado que la salud intestinal es muy relevante para la longevidad. Una forma de ayudar al estómago es el consumo de verduras de hoja verde como la espinaca, que contiene fibra para ayudar a la digestión. Para elevar sus beneficios, se debe consumir cocida, ya que una taza tiene 4 gramos de fibra, aunque si está cruda, esa cantidad se reduce a 1 gramo.

La espinaca también es rica en carotenoides como el betacaroteno, la luteína y la zeaxantina, que las investigaciones han vinculado con una mayor diversidad en el microbioma intestinal, que ayuda a la digestión.

