"Ya había probado, pero no se compara": Influencer italiano se hace viral al degustar tipos de palta en Chile

Un joven influencer italiano, conocido en redes sociales como "Mr. Addesso", se volvió viral en nuestro país al compartir su degustación de tres variantes de palta. Es que el fruto -un clásico en las mesas chilenas- llamó la atención del europeo, quien reconoció que no es tan común de encontrar en su país natal.

"Llegué a Chile y me volví adicto a la palta", empieza narrando el joven italiano en el video, que ya acumula más de 100 mil visualizaciones, 13 mil "me gusta" y 700 comentarios a través de la plataforma TikTok.

"Tenemos palta californiana, hass chilena y palta cruz", presentó el influencer antes de iniciar su degustación. "Ya había probado paltas en Italia, pero no se compara con la palta hass", agregó mientras se preparaba la tostada que acompañaría a la fruta.

Durante el video, el cual se extiende por menos de 90 segundos, el joven europeo se deshace en elogios a la palta, sobre todo cuando llegó su momento de degustar la palta hass. "Es la que más estoy comiendo desde que llegué acá, es mi obsesión, la como casi todos los días y no entiendo cómo hacen los que se van a otros países y no tienen su palta chilena a diario", expresó.

En ese sentido, el influencer explicó que "en Europa nosotros no tenemos la cultura de la palta o de comer en general aguacate, lo que es tropical no se encuentra muy fácilmente". Así, se rindió ante los encantos de una tostada con palta hass, agregando: "Es tan cremosita, sin echarle sal tiene un sabor que se mezcla tan bien con todo".

Así, la fascinación del joven italiano con la palta llamó la atención de los usuarios de TikTok, quienes viralizaron el registro y lo llenaron de comentarios acerca de su tipo de palta favorita. "Yo vivo en Argentina y cómo extraño la palta", "Palta Hass, lo mejor de Chile", "Para los verdaderos chilenos no hay comparación con la única y nuestra palta hass", son algunos de los comentarios que se leen en la red social.

