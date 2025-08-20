La respuesta de Ariztía y Agrosuper ante denuncia por incluir carne de pollo en la producción de pechuga de pavo

20 ag. 2025 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

Sorpresa ha causado en los consumidores de pavo la información de que los fiambres, tales como el jamón acaramelado o cocido, han sufrido cambios en su receta original. Y es que dos de sus principales productores, Sopraval y Ariztía, actualmente le agregan carne de pollo.

La historia comienza en 2024, cuando Agrosuper (empresa dueña de Sopraval) anunció que reconvertiría parte de sus instalaciones para privilegiar la crianza de pollo. Esto, por "la disminución del consumo mundial de pavo" y los brotes de influenza aviar que en 2023 cerraron mercados en China y Europa.

Aunque la compañía dijo que la marca iba a seguir presente en el mercado nacional, descartando el alza de precios o desabastecimiento de carne de pavo, eso no ocurrió. Ahora, el fiambre de pavo está un 50% más caro que en abril y en el primer semestre arrojó una caída en su producción de un 74%.

Estos factores llevaron a que las marcas Sopraval y Ariztía modificaran la composición de sus productos rotulados como "pechuga de pavo" y les incorporaran pollo. Por ejemplo, ahora ya no figuran frases como "carne 100% de pavo" en las cecinas de Sopraval, sino que han sido reemplazadas por etiquetas en donde se alude a los dos tipos de carnes, según da cuenta el medio Chócale.

La defensa de Agrosuper y Ariztía

"Estamos constantemente adaptando nuestros productos para adecuarnos a las tendencias de consumo, protegiendo siempre la calidad y conveniencia de los mismos, sin modificar su esencia y siempre cumpliendo con la normativa vigente aplicable", señalaron desde Agrosuper en un comunicado.

"En todos nuestros productos, los ingredientes se encuentran debidamente indicados en el envase, ofreciendo alimentos de la más alta calidad e inocuidad", agregó la empresa.

Por su parte, Ariztía aseguró en una misiva que "no se ha efectuado ningún cambio de formulación ni de etiquetado en nuestras 'Pechugas de Pavo cocidas' u otras desde hace largo tiempo, manteniendo un producto uniforme y de alta calidad a través de los años".

De acuerdo a la empresa, la normativa vigente en el país autoriza la incorporación de carne de pechuga de pollo como ingrediente menor en las “Pechugas de Pavo cocidas' u otras, "siempre que del total de materias primas cárnicas, como mínimo el 75% corresponda a carne de pechuga de pavo, lo que siempre se ha respetado estrictamente en el caso de Ariztía".

"Las 'Pechuga de Pavo cocidas' u otras de Ariztía siempre han declarado como segundo ingrediente la 'carne de pechuga de pollo'. Asimismo, en lo que respecta a Ariztía, nunca se ha publicitado que estas contengan '100% Pavo'", aclaró en el comunicado.

En el escrito, finalmente se menciona que la compañía también fabrica 'Jamón de Pechuga de Pavo Acaramelado', que sí "contiene un 100% de pechuga de pavo, como lo indican sus ingredientes, conforme a la reglamentación específica para jamones", afirmando que "su receta tampoco ha variado".