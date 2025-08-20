"Evita su consumo": La nueva frase para sellos de alimentos que desató la polémica entre empresas y el Minsal

20 ag. 2025 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

Diferentes empresas de alimentos y bebidas lanzaron una fuerte ofensiva en contra del Ministerio de Salud por un decreto de la cartera que añade una polémica frase en el etiquetado de los productos altos en calorías, sodio y azúcares.

Se trata de Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU, las cuales presentaron acciones legales a través de una serie de recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. En ellos, se pide que se deje sin efecto el decreto.

¿Cuál es la polémica frase que generó la molestia de las empresas?

Según el decreto del Minsal, desde abril de este año los alimentos con sellos negros de "alto en calorías, azúcares o sodio" deben incluir la frase "evita su consumo". Esto, a ojos del empresario, afectará las ventas.

Desde el Ejecutivo indican que la polémica frase ayuda a una regulación más robusta del marketing de alimentos. Desde las compañías aseguran que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se excedió en sus facultades.

Algunos diputados de la Comisión de Salud han llamado a las empresas a "no quejarse". Por el contrario, el legislador de la UDI e integrante de la misma comisión, Daniel Lilayu, afirmó que la labor del Minsal es "advertir y educar a la población", pero "no estigmatizando productos o servicios".

¿Qué dijo el ministerio de Salud?

"Resulta esencial avanzar hacia una regulación más robusta del marketing de alimentos, que proteja a toda la población, aumente la percepción del riesgo asociado al consumo de productos no saludables y garantice un entorno alimentario más sano para todos", señalaron desde el Minsal.

También, enfatizaron en que "tiene sentido" que el mensaje de la cartera difiera del utilizado por la industria de alimentos, ya que esta última "busca incrementar la venta de sus productos", mientras que el Minsal tiene como objetivo "reducir el consumo de aquellos alimentos que contengan energía, sodio, azúcares y/o grasas saturadas en niveles superiores a los establecidos".