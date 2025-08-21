El inesperado aliño que podría ayudar a perder peso: Está en casi todas las cocinas

21 ag. 2025 - 09:10 hrs.

Las personas que sufren diabetes tipo 2 suelen experimentar complicaciones como aumento de peso y dificultad para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Para enfrentar esta problemática, existen varios medicamentos y tratamientos médicos, aunque también hay productos y suplementos naturales muy efectivos

Uno de ellos es la cúrcuma, una especia de color amarillo que se usa comúnmente en la cocina, pero que también ha mostrado potenciales beneficios contra la diabetes, la obesidad y la inflamación.

Los resultados

De acuerdo a un estudio publicado en Nutrition & Diabete, el consumo de cúrcuma y curcumina, compuesto proveniente de la misma planta, ayudaría a bajar de peso en adultos con prediabetes o diabetes.

Para el estudio se sometió a los pacientes a un consumo diario de entre 80 y 2.100 milígramos de cúrcuma y curcumina durante un periodo que varió entre 8 a 36 semanas.

Los resultados mostraron que la suplementación con cúrcuma/curcumina provocó una pérdida de peso promedio de 1,9 kilogramos en comparación con el placebo, informó EatingWell. Además, los participantes con un índice de masa corporal (IMC) inferior a 30 experimentaron una reducción de peso de 2,2 kg.

También, el estudio demostró que en las personas con diabetes tipo 2 se redujo levemente la circunferencia de la cintura y la cadera, aunque tuvo poco efecto sobre el IMC y el porcentaje de grasa corporal.

A pesar de ello, los investigadores advirtieron que la cúrcuma no es una solución rápida ni un sustituto de otros tratamientos a la diabetes, sino que solo un complemento. Sus efectos son moderados y no todos los pacientes obtendrán los mismos resultados.

