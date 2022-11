"Él tenía muchos problemas": Médico tratante de Chyno Miranda desclasifica detalles de su complicada recuperación

11 nov. 2022 - 11:15 hrs.

Jesús Miranda Pérez, más conocido por su nombre artístico Chyno Miranda, ha pasado por un difícil momento desde hace casi un año. Es que el integrante del dúo musical "Chino & Nacho" padeció severas complicaciones médicas luego de contagiarse con coronavirus en 2021.

la familia de Chyno Miranda ha permitido por primera vez en 10 meses de proceso, compartir una imagen de él. Capturada el 26 de octubre de este año, en la celebración de un cumpleaños compartiendo con familiares, pacientes y el personal de la clínica pic.twitter.com/JgmkXT7wsS — Zuleidy (@zulizulita) November 3, 2022

Recientemente, las autoridades venezolanas detuvieron a 4 hombres que trabajaban en el centro de rehabilitación en que se recuperaba el artista, luego de que se detectaran una serie de irregularidades.

Es que el reguetonero fue diagnosticado con encefalitis y una neuropatía periférica, por las que tuvo que mantenerse hospitalizado y que ocasionaron la pérdida temporal de su movilidad.

¿Qué dice su médico?

El Dr. Ramón Bustillos, médico en Venezuela pero que reside en Estados Unidos, entregó detalles del estado de salud de Miranda en el programa "Chisme No Like".

El especialista prácticamente vivió junto a Chyno y su familia durante el primer año y tres meses, desde el alta de hospitalización en el año 2021.

"Él tenía muchos problemas, sobre todo para caminar, debido a la neuropatía que tenía, junto con su inflamación a nivel cerebral", contó el médico.

La #encefalitis es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central, asociado a una evidencia clínica de una disfunción neurológica, conoce sus causas en el #DíaMundialDeLaEncefalitis pic.twitter.com/8x3TPHyqjV — Instituto Nacional de Salud🇨🇴 (@INSColombia) February 22, 2020

Específicamente, la inflamación cerebral fue producida por la encefalitis viral que padeció después del Covid. Esta produce que aumente la presión dentro del cráneo por la acumulación de líquido en los ventrículos del cerebro, detalló Bustillos.

Mientras que la neuropatía periférica que afectó su pierna izquierda significó el daño neurológico en la extremidad. Por el deterioro de los nervios, esta condición produce debilidad, dolor o entumecimiento.

¡Un día más de nuestro glosario de conceptos habituales sobre la #diabetes! 📖 ✅ Esta vez de la mano del concepto neuropatía periférica, es conocida por afectar a las extremidades.



🔗https://t.co/014B8CIKXj pic.twitter.com/cu9meAOCzY — Soluciones para la Diabetes (@soluciondiabete) November 9, 2022

"Esa presión lo llevo a tener ciertas dificultades para expresarse, para caminar, no tenía estabilidad, se iba a los lados, no era capaz de pararse o sentarse solo. Tuvo unas secuelas bastante fuertes, las cuales no le permitían evolucionar. Tampoco tuvo un tratamiento para corregir ese problema", explicó.

La llegada del médico al hogar de Miranda marcó un antes y un después en su recuperación. Una vez comenzado el verdadero tratamiento médico "empezó a mejorar todo".

Chyno Miranda junto al Dr. Ramón Bustillos. Captura de pantalla obtenida de "Chisme No Like"

Pero, según el especialista, junto con los problemas físicos, Miranda tenía complicaciones en su salud mental.

"Se sentía un poco frustrado. No estaba acostumbrado a estar encerrado sin poder moverse y esto le causo cierta molestia y frustración, lo cual hacía que se sintiera muy ansioso", explicó el experto.

Desafortunadamente, tras más de un año de tratamiento, la familia decidió retirarlo de Miami, para internar al cantante en la clínica privada "Tía Panchita" para continuar su rehabilitación, reciento en el que habría recibido malos tratos.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

