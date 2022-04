Actualizan estado de salud de Chyno Miranda: Estas son las enfermedades que padece el cantante venezolano

29 abr. 2022 - 11:00 hrs.

La incertidumbre sobre el estado de salud del cantante venezolano Chyno Miranda crece. Dos años han pasado desde que se contagió de coronavirus, infección que le generó graves secuelas que le impidieron continuar con su carrera y estar en contacto con el público.

Durante las últimas semanas, varios portales de Internet, e incluso Nacho Mendoza, compañero musical de Miranda, aseguraron que el artista se encontraba hospitalizado, luchando por su vida.

Ahora, el mánager del artista de 37 años, Julio Ducharne, salió a aclarar la situación y declaró que el intérprete de "Niña Bonita" se está recuperando.

"Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia", dijo en entrevista con Diario Libre.

En este sentido, remarcó que "la familia está enfocada en su recuperación, cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud", concluyó el representante de Miranda.

¿Cuáles son las enfermedades que afectan a Chyno?

Después de contraer el Covid-19, Chyno fue diagnosticado con una neuropatía periférica, que le imposibilitó, temporalmente, valerse por sí mismo. A esto se sumó una encefalitis, por la que tuvo que ser hospitalizado.

En el caso de la neuropatía periférica, es más conocida por ser una secuela de la diabetes que produce daño neurológico. Los problemas en los nervios se manifiestan con una sensación de hormigueo o adormecimiento, principalmente en las extremidades como manos y pies.

Esta afección derivó en una encefalitis, que es una inflamación del cerebro que produce síntomas que se podrían confundir con la influenza, pero se trata de una condición mucho más grave y conlleva otros males, como confusión, convulsiones o problemas sensoriales o motrices, según indica MayoClinic.

Si bien, el Covid-19 puede producir ambas enfermedades, estas también aparecen recurrentemente en la población debido a otras múltiples de razones.

Todo sobre Famosos

Todo sobre Salud