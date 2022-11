Esta es la enfermedad que padecía Juan Carlos Orellana, exjugador de Colo Colo, al momento de su deceso

Este jueves 10 de noviembre, cercanos a Juan Carlos Orellana confirmaron el fallecimiento del exjugador de Colo Colo y seleccionado nacional, a sus 67 años. El "zurdo de Barrancas" se encontraba postrado por el avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía.

Hace unos meses, en mayo de este año, su familia informaba sobre el complicado estado de salud por el que cursaba el exseleccionado, quién perdió 27 kilos, sin causa aparente, y no podía hablar por una eventual fatiga.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso que afecta directamente a las neuronas motoras que conectan el cerebro con la médula espinal, y a esta con los músculos de cuerpo.

Uno de los personajes más reconocidos de la historia, diagnosticado con la enfermedad, fue el cosmólogo, astrofísico y físico teórico británico, Stephen Hawking, quien pasó varios años de su vida en una silla de ruedas por la progresión de la enfermedad.

