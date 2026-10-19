"Me duele un montón": Máximo Bolocco recuerda su último encuentro con Carlos Menem y se sincera sobre su familia paterna

19 oct. 2026 - 03:03 hrs.

“Me duele un montón”, reconoció Máximo Menem Bolocco al hablar sobre la relación que mantuvo con su familia paterna, radicada en Argentina.

En el programa “La Divina Comida”, el hijo de Cecilia Bolocco también recordó el último encuentro que tuvo con su padre, el expresidente argentino Carlos Menem, y cómo se enteró de su hospitalización.

Durante la conversación, abordó las dificultades que marcaron sus vínculos con los Menem y el desgaste que le provocó intentar mantenerlos.

“Mi relación con los Menem nunca fue fácil. Me hubiera encantado que fuese más fácil. Pero, lamentablemente, no quiero buscar excusas, no quiero buscar razones, porque ya estoy cansado de eso”, expresó.

Luego, reconoció cuánto le afectó la situación: “No se dio, no funcionó, o sea, a mí me hacía mal porque me hacía muy mal. Y ellos tampoco... O sea, para no meterme mucho en el tema, porque igual me duele, me duele un montón. Me duele mucho la verdad”, confesó.

El último encuentro con Carlos Menem

Máximo recordó que en 2018 viajó por sorpresa a Buenos Aires, en un año marcado por el diagnóstico de un tumor. Durante esa visita pudo reencontrarse con su padre.

“Fue el año que me diagnosticaron el tumor, fui por sorpresa. Lo vi a él y fue increíble, se puso hasta a llorar y no sabía por qué no lo había ido a ver antes”, relató.

En ese sentido, relató que había perdido la comunicación con él. Según contó, intentó contactarlo a través de sus custodios, pero dejó de recibir respuestas.

“Le escribí a sus custodios que tampoco me respondían. Antes me respondían, pero curiosamente me pararon de responder de un día para el otro”, señaló.

La distancia también quedó en evidencia cuando se enteró por las noticias de que su padre había sido hospitalizado. Máximo recordó que estaba almorzando cuando vio la información en televisión.

“Cuando lo internaron a mi papá yo me enteré por las noticias, o sea, estaba comiendo y salió: 'Carlos Menem internado en hospital'. Y yo como '¿qué está pasando?'”, contó.

Al reflexionar sobre esa historia familiar, el joven reconoció que hay situaciones que no logró resolver. “Pero hay cosas que al final no tienen respuestas, no tienen solución y hay que enfrentarlas no más. Es la única manera de hacerlo”, concluyó.