"Jamás víctima": El sentido mensaje que compartió Coté Lopez en redes sociales en medio de polémica de Gala y Luis Jiménez

21 ag. 2026 - 08:43 hrs.

En medio del escándalo amoroso que ha protagonizado junto a Luis "Mago" Jiménez y Gala Caldirola, Coté López recibió un profundo mensaje de apoyo en redes sociales.

Fue la propia Coté quien lo compartió en sus historias de Instagram, dejando en claro que, pese a las críticas que ha recibido por involucrarse con su expareja, no está sola en esta polémica.

El texto fue escrito por un usuario identificado como Domingo Undurraga, quien sería amigo de la empresaria, después de que Jiménez confirmara públicamente haberle sido infiel a Gala con Coté López.

"No vas a caer hoy ni nunca"

En su mensaje, Undurraga apuntó directamente contra los cuestionamientos que ha recibido la también escritora, aunque sin dar nombres.

"Una cosa es opinar sobre una situación y otra muy distinta es destrozar públicamente a una persona como si hubiese sido la única adulta involucrada", manifestó.

Y siguió con todo: "Qué impresionante la facilidad con que algunos se suben al pedestal moral cuando les conviene. El doble estándar en este país es brutal", escribió.

Luego le dedicó un mensaje directo a la empresaria: "Y tú Coté López, no por el populismo del mundo entero, el juicio fácil ni el doble estándar de otros, vas a caer ni hoy ni nunca".

El cierre fue todavía más cariñoso y enfático: "¡¡¡Ya basta!!! My love, seguirás siendo la misma mujer hermosa, de buen corazón y con la calidad humana que quienes te conocemos sabemos que tienes y punto. ¡¡¡Te adoro!!! No cambies nunca, jamás víctima".

Instagram Coté López

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