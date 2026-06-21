Descienden las temperaturas: ¿Cómo proteger a perros y gatos del frío extremo?

21 jun. 2026 - 19:30 hrs.

Con la llegada de las bajas temperaturas en distintas zonas de Chile, el frío no solo afecta a las personas, sino también a las mascotas, que pueden sufrir problemas de salud al estar expuestas a condiciones extremas.

Por esta razón, especialistas recomiendan tomar ciertas medidas para proteger a perros y gatos durante los meses más fríos y evitar enfermedades asociadas a las bajas temperaturas.

¿Cómo proteger a nuestras mascotas del frío?

En el caso de las mascotas que viven dentro del hogar, es importante evitar los cambios bruscos de temperatura. Además, durante los paseos, especialmente en días de lluvia, se puede utilizar ropa o elementos de protección para evitar que el animal se moje y quede expuesto al frío.

Para los animales que permanecen fuera de la casa, es fundamental que cuenten con un espacio protegido de la lluvia, el viento y las bajas temperaturas.

Expertos recomiendan evitar que tengan contacto directo con el suelo al momento de dormir, utilizando camas, frazadas u otras superficies que entreguen mayor abrigo y comodidad.

Uso de ropa en mascotas

Si bien el uso de ropa no es necesario para todos los animales, puede ser una alternativa recomendable en algunos casos, especialmente en perros de edad avanzada o con problemas como artrosis, que necesitan mayor protección frente al frío.

Finalmente, si una mascota se moja, es importante secarla completamente, poniendo especial atención en zonas como patas, orejas, pecho y abdomen, para evitar la aparición de enfermedades.