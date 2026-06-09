Casa de Pinilla no fue rematada pese a millonaria oferta y suben su precio: ¿Cuánto vale ahora?

09 jun. 2026 - 11:26 hrs.

La casa de Mauricio Pinilla en Chicureo sigue sin encontrar comprador. Luego de que fracasaran los intentos por vender la propiedad en medio del proceso de liquidación patrimonial que enfrenta el exfutbolista, la vivienda no logró ser adjudicada en el último remate realizado por la Junta de Acreedores.

Pese a que existió una oferta directa por 24.500 UF, equivalente a cerca de $998 millones, esta fue rechazada por los acreedores, quienes optaron por fijar un nuevo remate con un piso más alto. Sin embargo, el proceso tampoco prosperó debido a la falta de interesados que concretaran una propuesta formal.

A ello se suma un nuevo antecedente conocido en las últimas horas: el inmueble mantiene una deuda cercana a los $30 millones por concepto de contribuciones impagas acumuladas desde 2022.

¿Por qué no se vendió la propiedad?

Según consigna el acta de reunión de la Junta de Acreedores, la vivienda ubicada en un exclusivo condominio de Chicureo no recibió ofertas durante el último proceso de remate, pese a que el valor mínimo establecido alcanzaba las 29.000 UF.

De acuerdo con especialistas ligados al proceso, uno de los factores que habría influido es que el precio fijado se encontraba por sobre lo que algunos potenciales compradores estaban dispuestos a pagar.

Además, el inmueble requeriría inversiones adicionales para quedar completamente habilitado.

La propiedad cuenta con cerca de 500 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 3.300 metros cuadrados e incluye cinco dormitorios, quincho, piscina, jacuzzi y otras comodidades propias de una vivienda de alto estándar.

¿Cuánto vale ahora la casa de Pinilla?

Tras analizar las ventas recientes de inmuebles similares en el sector de Las Brisas de Chicureo, la tasadora HousePricing determinó que la propiedad tiene actualmente un valor de mercado de 29.277 UF. En pesos, la cifra equivale aproximadamente a $1.450 millones, monto superior al de la oferta que anteriormente fue descartada por los acreedores.

El informe también señala que el valor se encuentra dentro del rango esperado para viviendas comparables del sector, aunque advierte que las deudas pendientes y los trabajos necesarios para poner la casa al día podrían seguir dificultando una eventual venta.

La cifra que esperan obtener

Según se explicó durante el proceso, la expectativa de los acreedores es conseguir una venta cercana a las 25.000 UF.

No obstante, la nueva tasación abre la puerta a que el inmueble pueda alcanzar un valor superior si aparece un comprador dispuesto a asumir tanto el precio como las obligaciones asociadas a la propiedad.

Por ahora, la lujosa casa de Mauricio Pinilla continúa sin dueño y sigue siendo uno de los inmuebles más comentados dentro de los procesos de liquidación patrimonial en Chile.

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