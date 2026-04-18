"Gente mala": Marcianeke denuncia robo de su auto mientras realizaba un show

18 abr. 2026 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales, el cantante urbano "Marcianeke" denunció que fue víctima del robo de su vehículo, hecho que se dio mientras realizaba una presentación musical.

Marcianeke denuncia el robo de su auto

En una historia de Instagram, el cantante urbano subió una fotografía de su auto y pidió ayuda a sus seguidores para compartir la publicación.

"Estoy bien mi gente. Solo que se la llevaron estacionada a la vuelta del estadio mientras yo estaba adentro del show", partió diciendo el cantante.

"Gente k... mala, mientras uno hace las cosas bien, tienen que pasar tópinas (sic), Dios quiera que vuelva a mis manos", agregó.

Respecto a los detalles de su vehículo, Marcianeke escribió que se trata de un Dodge Durango, patente RFYW60.

"Tiene el vidrio trasero derecho quebrado", concluyó el artista sobre las características de su auto robado.

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