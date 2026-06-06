Quién es y qué edad tiene Valentina "Guarén" Torres en Volverías con tu ex? 2: la que terminó y no quiere volver

06 jun. 2026 - 21:02 hrs.

Valentina Torres, conocida por todos como "La Guarén", es una de las participantes más interesantes de ¿Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú. No porque busque una reconciliación, sino precisamente por lo contrario: llega con la decisión tomada y sin intención de reabrir lo que para ella ya está cerrado.

¿Quién es Valentina "Guarén" Torres?

Valentina Torres se hizo conocida en el mundo de los realities chilenos, donde construyó una personalidad fuerte y directa que rápidamente la convirtió en figura destacada del género. Su apodo, "La Guarén", la acompañó desde sus primeras apariciones en pantalla y se convirtió en parte de su identidad televisiva.

La relación con Nicolás Solabarrieta: ella terminó

La historia entre Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta comenzó mientras ambos participaban en un reality anterior. Sin embargo, problemas de celos y desconfianza fueron erosionando una relación que en su momento parecía sólida.

Fue Valentina quien tomó la decisión de terminar. Lo hizo en persona, algo que Solabarrieta describió como sorpresivo y doloroso. Desde entonces, "La Guarén" mantuvo una postura distante respecto al pasado, dejando en claro que no tiene intención de retomar el vínculo.

La postura más honesta del reality

Lo que hace especialmente interesante el rol de Valentina Torres en ¿Volverías con tu ex? 2 es su honestidad. Mientras otros participantes del reality de Mega llegan con ambigüedad o esperanza, ella llega con certeza. No está ahí para enamorarse de nuevo: está ahí para convivir con alguien de su pasado, cara a cara, sin máscaras.

Valentina Torres en Volverías con tu ex? 2

En la selva amazónica de Tarapoto y luego en Pachacamac, Lima, la "Guarén" tendrá que compartir espacio con el hombre que, según él mismo, lo pasó muy mal cuando ella decidió terminar. La pregunta que el reality de Mega intenta responder es si la convivencia puede cambiar algo en ella... o si su postura solo se volverá más firme.

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