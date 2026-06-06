Nicolás Solabarrieta en Volverías con tu ex? 2: Qué edad tiene el chico reality que lo pasó muy mal con un final que no vio venir

06 jun. 2026 - 21:01 hrs.

Nicolás Solabarrieta es uno de los rostros más reconocibles de los realities chilenos. Con una trayectoria sólida en el género y una personalidad que no pasa desapercibida, llega a ¿Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú, cargando con una historia que lo golpeó emocionalmente de manera profunda: su ruptura con Valentina "Guarén" Torres.

¿Quién es Nicolás Solabarrieta?

Nicolás Solabarrieta es hijo del fallecido conductor de televisión Nicolás Solabarrieta padre, lo que lo convirtió en figura pública desde temprana edad. Construyó su propio camino en los realities chilenos y se consolidó como uno de los participantes más reconocidos del género, con una carrera que combina televisión y exposición mediática constante.

La ruptura con Valentina "Guarén" Torres: el golpe que no esperaba

La relación entre Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, conocida como "La Guarén", comenzó durante su participación conjunta en un reality anterior. Lo que en pantalla parecía una historia de amor sólida terminó de la peor manera posible para él.

"Me terminó en persona, fue de un momento para otro, muy sorpresivo, chocante. Lo pasé muy mal en su momento", reconoció Solabarrieta al ser confirmado en ¿Volverías con tu ex? 2. En su momento, se mencionaron problemas de celos y desconfianza como factores clave en el deterioro de la relación.

Una herida que no cerró completamente

El paso del tiempo no parece haber borrado del todo el impacto de esa ruptura. El ingreso de Nicolás Solabarrieta al reality de Mega sugiere una búsqueda de cierre, de entender qué pasó y por qué algo que parecía funcionar se detuvo de golpe.

Nicolás Solabarrieta en Volverías con tu ex? 2

La tensión de esta dupla en el reality de Mega radica en la asimetría emocional: él llegó herido, ella llega con la postura firme de no retomar el vínculo. En el encierro en la selva de Tarapoto y luego en Pachacamac, esa diferencia de disposición promete ser una de las dinámicas más interesantes de ¿Volverías con tu ex? 2.

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