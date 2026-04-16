Álvaro Ballero se sincera sobre su relación con Arturo Longton: "Está enojado conmigo"

16 abr. 2026 - 19:26 hrs.

Álvaro Ballero reapareció en los medios de comunicación y reveló detalles sobre el enojo de Arturo Longton, y le encontraron la razón al exintegrante de La Granja.

El exproductor de Canal 13 habló en el programa Sin Editar sobre su vida personal y se sinceró sobre la amistad que sostiene con Arturo Longton.

En conversación con Pamela Díaz, fue consultado: "¿Haz hablado con Arturo Longton?", a lo que responde: "Hace mucho tiempo que no, porque está enojado conmigo", a lo que la conductora le realiza una particular pregunta: "¿Qué le hiciste a mi amigo?"

¿Habría distanciamiento entre Ballero y Longton?

Álvaro Ballero reveló que en la actualidad se encuentra enfocado en su familia y reveló estar distanciado de mensajes o redes sociales: "Se enoja porque me dice que yo solo me acuerdo de él como una vez cada tres años, y es verdad", confesó Ballero, aludiendo a la comunicación con Arturo Longton.

Además, destacó al ex La Granja: "Es bacán Longton, tiene un cerebro muy bacán, lo adoro, me encanta. Encuentro que es un seco, piteado, pero bueno'', cerró.

Recordar que Álvaro Ballero se hizo conocido tras el reality Protagonistas de la Fama, donde era admirado por un adolescente Arturo Longton en el año 2003.

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