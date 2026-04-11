"Me siento más libre": Actriz Claudia Pérez se fue a Europa con su nueva pareja

11 abr. 2026 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida actriz Claudia Pérez se encuentra viviendo una etapa de plenitud y renovación personal. Actualmente, recorre los paisajes de Italia y España en un viaje con gran significado emocional porque es la primera vez en décadas que se permite explorar el mundo en pareja.

Este nuevo ciclo personal coincide con una gran proyección laboral, donde el reestreno de obras icónicas y su expansión hacia la escritura marcan el inicio de una nueva etapa profesional.

Italia no es un destino cualquiera para la intérprete, pues tiene una profunda conexión con sus orígenes —su abuela paterna era italiana—, por lo que el país europeo se ha convertido en un lugar clave para su identidad. En esta ocasión, la travesía cobra un matiz especial al realizarla junto a su actual pareja, Carlos Valdivia.

"Siempre ha sido un destino superimportante para mí y mi pareja no había venido. Tenía mis aprensiones, aunque sabía que nos íbamos a llevar bien porque somos muy parecidos y ya hemos salido de vacaciones juntos. Hasta ahora, todo bien", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Me siento más libre"

La aventura comenzó en Madrid, para luego trasladarse a Italia, iniciando con una estancia de cuatro días en Roma. Luego de estar en la "Ciudad Eterna", se desplazaron hacia Florencia y Venecia, punto desde el que la actriz compartió sus primeras impresiones sobre el viaje.

"Está todo muy bonito, ha sido muy romántico y paradisiaco, estamos felices", expresó Pérez. Después de detallar que también visitarán el sur de Italia, pasando por Apulia, la histórica ciudad de Matera, la Costa Amalfitana, Pompeya y Nápoles.

Claudia Pérez y su pareja, Carlos Valdivia, en Italia. Instagram

Este viaje llega en un momento de transición vital para la actriz. Tras una relación de 32 años con su exmarido, Rodrigo Muñoz, con quien comparte dos hijas y una nieta, Claudia Pérez abraza hoy una etapa de menor responsabilidad directa.

Con su hija mayor egresada de la universidad y la menor cursando estudios superiores, Claudia siente que ha recuperado una autonomía que le permite disfrutar de la vida desde otro lugar.

"Me siento más libre, mis hijas me apoyan y encontrarme con una persona que quiera caminar y disfrutar la vida junto a mí es muy bonito. Es hermoso vivir esta nueva etapa a los 50 años", comentó, destacando el apoyo que recibe de sus hijas.

Futuro laboral de Claudia Pérez

En su regreso a Chile le espera una agenda laboral intensa y cargada de hitos significativos. Entre sus proyectos más destacados figura el reestreno de la obra "Tengo miedo torero", un montaje que Pérez armó originalmente junto al recordado Pedro Lemebel.

En esta nueva puesta en escena, se reunirá en las tablas con la actriz Sigrid Alegría y uno de sus propios hijos. Además de su faceta teatral, el año 2026 proyecta la publicación de un nuevo libro de su autoría y otra temporada de la obra "Las aristócratas", para el mes de mayo.

Respecto a volver a aparecer en la pantalla chica, la actriz no descartó la posibilidad de regresar, y está a la espera de que pronto surja algún proyecto o teleserie que le permita seguir vigente en la televisión, mientras continúa consolidando su carrera en la escritura y la dirección teatral.

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