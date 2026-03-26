"Detrás del Muro" suma a reconocido actor como invitado en su nuevo capítulo: ¿Quién es?

26 mar. 2026 - 13:45 hrs.

El programa de humor “Detrás del Muro” regresa con un nuevo capítulo cargado de risas, consolidándose como uno de los espacios más vistos por la audiencia cada viernes.

Este viernes 27 de marzo, a través de las pantallas de Mega, se emitirá un nuevo episodio del espacio conducido por Kike Morandé, quien en cada capítulo ha sorprendido con distintos invitados. En su debut participó Tonka Tomicic, seguida por el conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme.

En esta ocasión, un nuevo invitado se suma al programa, en lo que promete ser una jornada llena de humor para uno de los espacios más recordados del extinto programa de Mega, “Morandé con Compañía”.

¿Quién es el nuevo invitado?

Se trata del actor del Área Dramática de Mega, Francisco Melo, reconocido por su versatilidad y sentido del humor, cualidades que se integrarán al estilo del programa.

Melo compartirá con parte del elenco de “Detrás del Muro”, donde destacan figuras como Belén Mora, Francisco “Toto” Acuña, Paola Troncoso, Beto Espinoza, Gustavo Becerra, Patricio Fuentes, Scarleth Ahumada y Julio Jung Duvauchelle.

El programa se emite todos los viernes por Mega, después de “Meganoticias Prime”, y también está disponible a través de la aplicación Mega GO.

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