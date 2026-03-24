¿Qué hace John Malkovich en Chile? Actor fue visto en café de Providencia y sorprende con visita

24 mar. 2026 - 14:34 hrs.

Recientemente, comenzó a circular en redes sociales una imagen del reconocido actor, productor, director y diseñador de moda estadounidense John Malkovich, quien fue visto visitando un café ubicado en calle Manuel Montt, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

Su presencia en Chile generó sorpresa entre sus seguidores, quienes se preguntan por los motivos de su visita al país en estos días.

¿Por qué John Malkovich vino a Chile?

Malkovich llegó a Chile con una propuesta escénica que combina literatura y música. El pasado lunes se realizó la primera función de su obra El infame Ramírez Hoffman, un montaje que el actor estrenó originalmente en Praga en 2022.

La pieza está basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño y se centra en el personaje de Carlos Ramírez Hoffman, también conocido como Carlos Wieder, figura representativa de la violencia política posterior al golpe de Estado de 1973, en una propuesta que cruza literatura y música clásica.

Este personaje proviene de la novela “Estrella distante” —basada en el último episodio de “La literatura nazi en América” —, una de las obras más reconocidas de Bolaño, donde se aborda la relación entre arte y violencia a través de un aviador y poeta vinculado a la represión durante la dictadura.

No es su primera visita al país

Sin embargo, esta no es la primera vez que Malkovich pisa suelo chileno recientemente. En 2025, Rapa Nui fue escenario de las grabaciones de Wild Horse Nine, la nueva película del director y guionista Martin McDonagh, conocido por Tres anuncios por un crimen.

El filme contó con el respaldo de Searchlight Pictures —propiedad de The Walt Disney Company— y trajo al país a Malkovich junto a otros actores de renombre internacional como Sam Rockwell, Steve Buscemi y Parker Posey, y nacional como la actriz Mariana di Girolamo.

John Malkovich en un café de calle Manuel Montt.

Al fondo, Palmaria Libros.

Créditos ? Jimena Pizarro pic.twitter.com/s8WZ5IjZ8v — Javier Ibacache (@Ibacache) March 24, 2026

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