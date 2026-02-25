Imitan el papel en smartphones y tablets: La nueva tecnología enfocada en quienes pasan horas ante las pantallas

25 feb. 2026 - 10:36 hrs.

En la vida cotidiana, los dispositivos tecnológicos dejaron de ser accesorios para transformarse en herramientas esenciales. El teléfono móvil acompaña la jornada laboral, la tablet apoya el estudio y el computador articula reuniones, trámites y entretenimiento. En Chile, el tiempo frente a pantallas supera ampliamente el promedio global, lo que ha instalado con fuerza la discusión sobre bienestar digital y cuidado de la salud visual.

El foco de la industria ya no está únicamente en sumar más potencia o mejores cámaras. A medida que estudiantes, profesionales y creadores de contenido pasan gran parte del día frente a un display, surge una pregunta clave: cómo hacer que esa experiencia sea más cómoda y menos invasiva para la vista. La innovación comienza a medirse también en términos de ergonomía visual y calidad de uso prolongado.

En ese contexto, los fabricantes han empezado a replantear la arquitectura de las pantallas. La tendencia apunta a reducir la fatiga ocular, minimizar reflejos y controlar la emisión de luz azul sin sacrificar color ni nitidez. No se trata solo de ver mejor, sino de mirar durante horas con mayor confort, tanto en interiores como en exteriores.

Nuevas tecnologías

Una de las tecnologías que encarna este cambio es NXTPAPER, desarrollada por la compañía tecnológica TCL. Su propuesta parte desde la construcción misma del panel, diseñado para emitir menos luz azul y disminuir los reflejos, ofreciendo una visualización más cercana al papel. Esta aproximación busca equilibrar rendimiento visual y bienestar, especialmente en contextos de lectura, estudio o trabajo continuo.

La evolución de esta solución continuará con NXTPAPER 4.0, que será presentada en el Mobile World Congress 2026, encuentro organizado por la GSMA en la Fira Gran Via de Barcelona. En ese espacio, donde se analizan tendencias como inteligencia artificial, 5G y transformación digital, el diseño de pantallas saludables se posiciona como parte de la conversación estratégica de la industria.

Esta línea de desarrollo ya se refleja en equipos recientes exhibidos durante el CES 2026, como la tablet TCL Note A1 NXTPAPER, que integra esta tecnología como eje central de su propuesta. El dispositivo suma herramientas de productividad basadas en inteligencia artificial, entre ellas reconocimiento de escritura a mano, traducción y generación automática de resúmenes, combinando experiencia visual similar al papel con funciones pensadas para estudio y trabajo.

